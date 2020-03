Pordenone-Juve Stabia 2-1, le penalty de Di Mariano n’est pas suffisant pour le Gialloblù

La ronde en milieu de semaine de la 27e journée de Serie B s’est déroulée à la Dacia Arena d’Udine, entre Pordenone et Juve Stabia.

Les lézards cherchent la continuité après le retour surprise du succès, 1-0 sur le terrain d’un Empoli en pleine forme. Même les guêpes à la recherche de points de salut, après avoir subi le nul en retour face à Trapani 2-2. Neroverdi de Tesser qui s’aligne sur le 4-3-1-2 habituel, tandis que Caserta opte pour le 4-2-3-1 initial, avec plusieurs changements dès la première minute.

La première demi-heure se déroule sous la bannière de duels physiques et n’offre pas de grandes émotions, complices de plusieurs erreurs des deux équipes et des nombreuses interruptions. A la première occasion, à 32 ‘, le Pordenone prend la tête avec Gasbarro qui de la gauche saute trop facilement pour échapper au marquage statique de Melara et traverse le centre, où Gavazzi anticipe la tête de Troest, qui sort tard, et gonfle le but pour le 1-0.

Seulement deux minutes passent et les guêpes montrent qu’elles ont subi le coup, Gavazzi proposant toujours la croix de gauche à mi-hauteur, sur laquelle Burrai arrive tout d’abord mais Provedel est providentiel à la sortie pour éviter de doubler. Les hôtes abaissent leur centre de gravité après l’avantage, mais la Juve Stabia ne peut pas faire de mal.

Première action digne de mention des guêpes à 42 ‘, avec l’excellent filtre vertical de Calò pour Melara derrière la défense, avec l’extérieur laissant une croix basse et tendue sur laquelle Rossi tente d’intervenir dans le talon, constatant cependant l’excellent mur de Bassoli. Vous allez au vestiaire sur le score de 1-0.

En seconde période, la Juve Stabia était dangereuse sur le développement d’un corner battu par Ricci à la 6e minute, avec Melara spizza bien vers le centre, où Troest arrive tout d’abord mais à un mètre de la porte il frappe mal en tirant haut.

À 13 pieds de vitesse insidieuse, Pordenone, qui, après avoir récupéré le ballon près de sa zone, accélère la transition sur la gauche, avec la Ciurria nouvellement entrée arrivant au tir depuis le bord, non loin à droite de Provedel. Peu de temps après, un anneau local au coin, avec le ballon atteignant Gavazzi au deuxième poteau, avec sa conclusion frappant l’extérieur du filet.

A 19 ‘deuxième changement pour les guêpes qui, après l’entrée de Canotto pour Melara, tentent de supprimer les références offensives aux Friuliens avec l’entrée de Bifulco pour Rossi, avec Di Mariano qui est déplacé au centre par un faux neuf, avec le Prise en charge de Mallamo.

Quand nous sommes à 28 ‘, vient le match gagnant pour la Juve Stabia, qui avec Calò trouve la poche pour l’insertion de Canotto à droite, feu Gasbarro qui submerge l’extérieur jaune-bleu sur une glissade, avec le directeur de course qui attribue le pénalité nette; sans la Forte disqualifiée, Di Mariano sort du point de penalty et fait un excellent travail et gonfle le but, malgré l’intuition de Di Gregorio.

Réponse de Pordenone qui soulève à nouveau le centre de gravité et menace les guêpes à 33 ‘, avec un malentendu entre Ricci et Addae qui vont à droite sur le même homme, ne laissant que Ciurria dans la zone centrale qui reçoit et frappe fort au premier pôle, où cependant Provedel vole à la croisée des chemins et dit non.

Mais Pordenone insiste et à la 38 ‘il prend la tête du corner, avec Burrai qui retrouve Strizzolo au centre, qui anticipe Tonucci et la tête gonfle le filet pour 2-1. Ce sera le score final du match, avec la Juve Stabia incapable de défendre l’égalité de Di Mariano depuis le point de penalty, tandis que Pordenone gagne trois points qui élèvent les lézards à 42 points, protégeant le salut en fait le salut et la projection dans l’aire de jeu.