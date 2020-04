Pordenone, Lovisa: “En B plus que la majorité ne veut jouer, il faut reprendre”

Tel que rapporté par napolimagazine.com, le président de Pordenone s’est exprimé en direct sur le Punto Nuovo Sport Show sur Radio Punto Nuovo Mauro Lovisa, qui a fait le point sur la situation: «La Serie B jouera, la plupart des présidents veulent jouer. Pour un discours de fédération ça va commencer quelques semaines plus tard, on n’a pas les coupes et on peut mieux gérer que le A, on peut recommencer 10 jours plus tard. Comment fonctionnera le protocole? Tout le monde doit essayer de résoudre le problème. Nous avons un beau centre sportif, nous avons déjà trouvé une structure qui nous accueille et nous sommes prêts à partir. Il suffit de comprendre le protocole sur l’aspect santé, tampons, désinfectants. Pour tout le reste, il existe une solution. Lega Pro? Les grandes entreprises ne pensent pas qu’elles accepteront un tirage au sort pour monter en B. La chose devra de toute façon aller au Conseil fédéral, et 37% est composé du LND avec lequel je ne suis pas d’accord. “

Le neroverde numéro un poursuit ensuite: “Différence entre moi et Cellino, tous deux malades de Covid-19? Je l’ai rencontré cette année lors de la dernière assemblée, c’est un personnage. Il a aussi très bien fait à Cagliari, c’est un rusé, très préparé Je comprends son inquiétude face à la pression qu’il exerce dans ce domaine, mais je pense que ses joueurs veulent également revenir sur le terrain, même pour leurs fans. Il dira le terrain quand même, mais il est dans une zone vraiment touchée, l’état de c’est différent. J’espère qu’il y a peu d’entreprises entre A et B qui ne veulent pas jouer. Au-delà du respect pour les morts, et pour le virus que j’ai contracté aussi, analysons qui ne veut pas jouer. Il faut reprendre. Je ne veux pas que certaines choses soient sous-estimées, mais au-delà des 22 qui prennent le terrain, il y a beaucoup d’autres personnes qui veulent reprendre avec attention. Le football doit être vu non seulement du côté sportif, mais aussi du côté économique. Le 4 mai doit recommencer, c’est une entreprise comme eux d’autres, tous ont une importance dans leur domaine: regardons les autres pays européens “.

Nous passons ensuite à la réduction des salaires: “Il est inutile de parler de choses que nous ne savons pas, bloquer 4 salaires aux joueurs semble inutile si nous ne savons pas si et quand recommencer. Nous devrons raisonner avec les cartes en main. Même si nous sommes un un club qui a récemment été en B, nous avons toujours essayé de construire quelque chose. Depuis des mois, je dis que nous devons faire une table ronde avec les présidents de A, B et C pour révolutionner le football italien. La Serie A doit apporter une contribution aux ligues mineures, ainsi qu’aux ligues étrangères. Nous devons collaborer, créer un système solide et crédible au point d’être inattaquable “.

Il conclut: “Malagò? Je pars du discours ci-dessus: si nous montrons de la compacité, sans aller chacun de notre côté, nous avons une autre façade. Je ne sais pas pourquoi Malagò voit le football d’un œil différent, mais je suis avec Gabriele Gravina qui dit dès le premier jour, vous devez partir. “