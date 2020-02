Pordenone, Vogliacco: “Équipe difficile aux épices, sortons”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

Le défenseur de Pordenone Alessandro Vogliacco a immédiatement commenté le KO sur le terrain de La Spezia: «Pour moi, il est important de répondre à cela, quel que soit le rôle que je joue. L’essentiel est d’aider l’équipe. Lo Spezia est une équipe difficile, nous sortons la tête haute. Maintenant, nous ne pensons qu’à Livourne. L’équipe a répondu présente, notre humeur reste élevée. Nous savons que nous pouvons tout jouer “, a-t-il assuré.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie B

02.02 18:17 – Chievo, Marcolini: “Le manque de saut de qualité est une constante de la saison”

02.02 18:17 – Pordenone, Vogliacco: “Équipe difficile aux épices, nous sortons la tête haute”

02.02 18:03 – Entella, Pellizzer: “Super but de Dionisi mais nous avons été inattentifs”

02.02 17:58 – Venise, Dionisi: “Match difficile, le résultat est juste”

02.02 17:40 – Les bulletins de Pérouse – Iemmello croise et ravit, Mazzocchi bien

02.02 17:37 – Les bulletins de la Juve Stabia – Dinghy imparable, Strong in the day no

02.02 17:25 – Serie B, le classement mis à jour: Pérouse remonte, un départ de Venezia

02.02 17:13 – Venise, Longo: “Heureux d’être de retour, je serai choyé ce soir”

02.02 17:10 – Les bulletins de Chievo – Obi trop off, Djordjevic le veut

02.02 17:08 – Les bulletins de Venise – Capello la déverrouille, Lollo trop rude

02.02 17:06 – Pérouse, joie Iemmello: “Nous avons prouvé notre présence, continuez”

02.02 17:06 – Serie B, victoires pour Venise et Pérouse contre Chievo et Juve Stabia

02.02 16:28 – Frosinone, Brighenti: “Commencer lentement, nous devons rattraper”

02.02 15:51 – Serie B, à 45 ‘Venise devant Vérone. Juve Stabia et Pérouse le 1-1

02.02 14:53 – Serie B, la composition officielle de Chievo-Venezia: Meggiorini défie Aramu

02.02 14:39 – Serie B, les formations officielles de Juve Stabia-Perugia: Forte vs Iemmello

02.02 13:37 – Crotone, Crusade: “On a mal commencé, on annule la représentation”

02.02 13:03 – Empoli, Henderson: “Très content de mon objectif et de la victoire”

02.02 12:45 – Trapani, Grillo: “Course difficile, nous n’avons pas matérialisé les opportunités”

02.02 12:35 – Spezia, M. Ricci: “Dernièrement, nous ne faisons plus que nos devoirs”

02.02 12:07 – Empoli, Mancuso: “J’espère que l’équipe a trouvé la bonne note”

02.02 11:38 – Spezia, Angelozzi: “L’attaquant de Nzola que nous recherchions”

02.02 11:29 – Crotone, Stroppa: “Nous avions besoin de plus d’attention, dans toutes les situations”

02.02 10:32 – Corriere dello Sport: “Dionisi pense aux buts, Nesta voit maintenant le A”

02.02 10:22 – Tuttosport: “Record d’épices, Pordenone tombe”

02.02 10:15 – Gazzetta dello Sport: “Benevento-Salernitana, quel derby”

02.02 10:08 – Gazzetta dello Sport: “Effet marin à Empoli. Crotone, une autre chute”

02.02 06:29 – Serie B, Benevento-Salernitana – Aya from 1 ‘, hypothèse 4-4-2 pour les Samnites

02.02 06:12 – Serie B, Juve Stabia-Perugia: absences pour les guêpes, Iemmello récupère

02.02 06:06 – Serie B, Chievo-Venezia: derby vénitien à Bentegodi

1er étage

MILAN-HELLAS VERONA 1-1 – 13 ‘Pharaons, 29’ Calhagnoglu

Donnarumma 6.5 – Économisez immédiatement sur Verre, sinon il ne parade pas.

Calabre 5.5 – Prend confiance avec le passage des minutes arrivant également à quelques reprises pour tenter la conclusion, aidant la manœuvre offensive ….