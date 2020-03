Pordenone, Zuzzi: “Des rues vides, me rappelle la guerre: mais le virus est plus subtil”

Comme le rapporte tuttoudinese.it, le président d’honneur de Pordenone s’est exprimé dans les colonnes d’Il Gazzettino Giampaolo Zuzzi: “A la fin de la saison régulière, il reste dix jours. Ensuite, il devrait y avoir des éliminatoires et des éliminatoires. Combien de temps devrions-nous jouer? Jusqu’à fin juillet? Je voudrais être optimiste comme le président Mauro Lovisa qui, au Gazzettino, a déclaré que l’équipe cette saison donnera toujours aux fans une grande satisfaction, mais je ne peux pas le faire. Il a toujours été optimiste. Il y a treize ans, alors que nous étions encore en Excellence, il ne parlait que de l’avenir en Serie B. Aujourd’hui, je regarde autour de moi et je vois les rues Les histoires de mes parents sur les effets de la Seconde Guerre mondiale me viennent à l’esprit. J’avais deux ans lorsque notre maison à Padoue a été détruite lors d’un bombardement. Nous nous sommes sauvés parce que nous nous étions réfugiés dans la cave. Le virus est encore plus subtil que le la guerre parce qu’on n’a pas envie d’arriver comme des avions, mais on a l’avantage de pouvoir se défendre en restant chez soi. Tout le monde! Jusqu’à la fin de l’urgence! r Je trouve difficile de reprendre les championnats à temps pour sauver la saison “.