“Porte ininterrompue importante mais plus pourrait être fait”

Le gardien de but du Casarano, Rashed Al Tumi, a commenté le 0-0 avec le Équipe Altamura.

Ce sont ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club rossazzurro: «Je suis content de ne pas avoir marqué de buts, un peu moins pour le résultat, on aurait pu faire mieux. Deux matchs sans encaisser de buts, avec Foggia et Altamura, et c’est important, même si plus pourrait être fait au dernier tour. Aux deux occasions de Mincica? Mon collègue Guido a très bien réussi deux arrêts, surtout lors du deuxième épisode. Nous n’avons pas beaucoup souffert, sauf à l’occasion de la tête de Pollidori: j’ai couvert le premier poteau, la trajectoire m’a dépassé, heureusement il y avait mon coéquipier Favetta sur la ligne qui a sauvé sur la ligne “.

Et il ajoute: “Une bonne saison pour moi même s’il y a toujours place à amélioration. On croit à la cinquième place, mais aussi à pouvoir aller plus loin pour atteindre les playoffs. Maintenant, les dirigeants arrivent: nous allons essayer de nous venger. Au match aller, j’étais sur le terrain, à Bitonto il y avait une bonne ambiance mais nous sommes sortis vaincus. Nous espérons faire mieux dans le résultat et il y aura un environnement chaleureux à Capozza dimanche prochain ».