Portici, signature officielle d’un ancien gardien de but de Naples

Nouveau renfort pour le arcades, qui a annoncé l’embauche du haut défenseur Maurizio Schaeper, né en 1999 a grandi à Naples.

Schaeper, la promesse de la pépinière bleue, a été freiné la saison dernière d’une longue blessure lors de son expérience en Serie C à Viterbo. Ci-dessous, l’annonce du partenariat bleu, qui parie sur la récupération du jeune gardien:

Le SSD Portici 1906 a le plaisir de communiquer à tous les fans et à la presse l’engagement du footballeur Maurizio Schaeper. Gardien né en ’99, produit dans le secteur jeunesse du SSC Napoli, avec qui il a marqué 42 apparitions au championnat Primavera et 12 en Ligue des jeunes, recevant, lors de son militantisme avec les Azzurri, la reconnaissance comme le meilleur gardien de but de 1999 dans le dans le cadre de la quatrième édition de “La Giovane Italia, talents du futur”, une exposition qui a récompensé les meilleurs joueurs nés entre 1996 et 1999.

Maurizio était également propriétaire des équipes nationales des moins de 15 ans et des moins de 16 ans, dans lesquelles il a relayé avec le gardien milanais Gianluigi Donnarumma. Le dernier millésime Schaeper l’a prêté à Viterbo. L’entreprise et l’ensemble du système de gestion portent chance à Porticese nouvellement acquise.