Portiques en acier loin, égal à la photo d’arrivée en 10 pendant plus d’une heure contre Muravera

MURAVERA (CA). Sur le terrain de sport municipal de Muravera hier après-midi, le défi entre les hôtes de la Muravera Calcio et les cloches du arcades. Match valable pour la 22e journée du championnat de Série D groupe G, terminé avec le résultat d’un contre un accumulé dans les dernières minutes, d’abord Moi ouvre pour les hôtes à 78 ‘puis à la fin frappe Arpino pour le biancazzurri.

ROUGE ET QUELQUES ÉMOTIONS, EN FINALE LA COURSE S’ALLUME

Jeu équilibré dans les premières minutes, les deux équipes se étudient à la recherche du bon passage. A 20 ‘de l’épisode clé, l’arbitre détecte une faute grave de Boussaada et expulse le joueur de Portici. Proteste pour les garçons de Mattiacci mais l’arbitre ne change pas d’avis. Le vent fort ne permet pas aux deux équipes d’arrêter des actions notables, la première fraction du point de vue offensif est décidément avare d’émotions. Dans la seconde moitié de l’échange de changements, les deux coachs tentent de mélanger un peu les cartes pour arracher les trois points qui seraient une panacée en termes de sécurité. Dans le dernier quart d’heure le jeu commence: d’abord Moi trouve le détour gagnant et continue les hôtes, puis à la fin du penalty Arpino évite le KO à Portici. Match qui se termine donc par une égalité, regret parmi les rangs sardes de ne pas avoir correctement exploité la supériorité numérique depuis plus de 70 ‘, le but à la fin est une douche verglaçante qui donne plutôt un précieux point aux arcades en toute urgence compte tenu des quatre lourds disqualifications avec lesquelles ils se sont présentés en Sardaigne.