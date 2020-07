Porto a battu Belenenses et reste en tête de la Ligue portugaise »Presse du football

Dimanche 05 juillet 2020

La boîte des ‘Dragons’ a battu leur rival de service lors de la 30e journée de la Primeira Liga sans aucun problème et reste ferme dans la direction du tournoi. Les buts ont été marqués par Soares (31 ’), Marega (58’), Alex Telles (75, pénal), Viera (82 ’) et Luis Díaz (92’).

Ce dimanche, une partie de la date 30 de la Primeira Liga a été jouée au Portugal, où il a souligné la victoire que Porto, leader de la compétition, a donné à Belenenses au Stadio do Dragao. Porto reste ferme dans le leadership du classement.

L’ouverture du compte est survenue grâce à un but marqué par Soares (31 ’). Quelques minutes plus tard, le Colombien Matheus Uribe (36 ’) avait marqué le deuxième but pour les locaux, mais le but a été annulé après la révision du VAR, où une main avant de marquer a été détectée. Porto est allé à la pause avec le minimum d’avantages.

La seconde moitié était un spectacle des ‘Dragons’, qui a commencé grâce au score de Marega (58 ’). Le latéral Alex Telles a marqué le troisième (75 ’) depuis le point de penalty, laissant la place à Viera (82’) et Luis Díaz (92 ’) pour clore le score en faveur de Porto.

Avec ce triomphe, Porto a atteint 73 points, conservant un avantage de 6 unités contre Benfica, son plus proche poursuivant du tournoi. De son côté, Belenenses était en quatorzième place avec 31 points, à seulement 4 unités au-dessus de la ligne de descente.

Pour la prochaine date, Porto devra se rendre au tribunal de Tondela, le jeudi 9 juillet à 14h15 dans notre pays. En revanche, Belenenses devrait recevoir Moreirense le samedi 11 juillet à 14h15 au Chili.