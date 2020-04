Porto a un nouveau diamant entre les mains: la Juve et Tottenham étudient Fabio Silva | Primapagina

la Premieira Liga, principal championnat portugais, confirme une incroyable forge de talents. après Joao Felix, passé Benfica tous ‘Atletico Madrid l’an dernier pour 126 millions d’euros, le prochain talent lusitanien à enflammer le marché sera sans l’ombre d’un doute Fabio Silva, attaquant avec le grain typique de l’avant-centre Porto, le club qui détient la carte. Né en 2002 – il aura 18 ans le 19 juillet – avant l’arrêt forcé de Covid-19, son score était de 3 buts et 2 passes décisives en 21 apparitions saisonnières. En raison précisément de l’épidémie, le club recevantEstadio do Dragao devra changer son sur l’avenir du joueur.

SUPER CLAUSE – En proie à des difficultés économiques considérables et à des problèmes de Fair-play financier – il existe un risque d’exclusion des tasses comme dans le cas de Manchester City – le club portugais aurait souhaité valoriser autant que possible Fabio Silva, ainsi que d’autres bijoux “ produits ” chez lui, puis gagner de l’argent en le revendant aux grands Européens qui le repèrent depuis un certain temps. Cependant, les jeux joués à ce jour et les qualités démontrées ne suffisent pas à justifier la clause de 125 millions présent dans son contrat. Si Porto décidait de le vendre aujourd’hui, il aurait même du mal à obtenir la moitié du montant fixe, il est donc probable que l’argent utile pour éviter la pénalisation par le UEFA proviendra d’autres fournitures.

PERSPECTIVE – Pour le jeune «crack» portugais, on parlait d’un derby madrilène, mais leAtletico il n’a pas l’intention de dépenser autant sur un autre pari, comme il l’avait fait pour Felix. Quant à réel, les pistes suivies sont autres et beaucoup plus consolidées: on parle de Sadio Mané, Erling Haaland et Kylian Mbappé, par conséquent, la classe 2002 n’est actuellement qu’une hypothèse pour l’avenir. Toujours en perspective, ils y pensent aussi Juventus et Tottenham: ce n’est un secret pour personne que le jeune homme aime le leadership en noir et blanc, tandis que les Spurs sont à la recherche d’un avant-centre capable de combler le vide qui – tôt ou tard – partira Harry Kane. La politique de Daniel Levy – président du club de Londres – ne prévoit pas de dépenses pharaoniques pour les jeunes prometteurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de montrer leur talent au maximum, il ne reste donc aujourd’hui qu’une suggestion qui pourrait peut-être, dans un proche avenir, devenir réalité.