Porto doit entrer 100 millions avant le 30 juin

Un rapport publié par le Commission portugaise des marchés boursiers a veillé à ce que Porto doit générer un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros avant le 30 juin pour respecter le fair-play financier. De cette façon, la vente d’acteurs importants pour l’entité semble inévitable afin d’éviter une éventuelle pénalité.

03/02/2020 à 18:19

CET

Alex Carazo

Une mauvaise planification économique a conduit l’équipe portugaise à clôturer le premier semestre de la saison 2019/2020 avec un bimpact négatif d’environ 58,4 millions. Cette perte de revenus est due principalement au fait pas qualifié pour l’édition actuelle de la Ligue des champions et être relégué en Ligue Europa. En outre, l’élimination anticipée aux mains de Bayer Leverkusen peut augmenter cette différence entre les dépenses et les revenus.

Ainsi, les propriétaires de Porto doivent se séparer de certaines de ses principales stars afin d’obtenir les revenus nécessaires. Les principaux candidats d’abandonner la discipline des Dragons sont des joueurs de football comme Alex Telles, Danilo, Marega ou Soares. D’autre part, il est également possible que la vente de deux de ses jeunes talents: Fábio Silva et Vítor Ferreira. Ils prédisent tous deux un avenir prometteur et ont une valeur marchande élevée, ce qui peut permettre au club de saisir une bonne somme d’argent.

Après son élimination en Ligue Europa jeudi dernier, Porto est bien vivant en Ligue et en Coupe. Et les deux compétitions seront jouées contre lui Benfica, votre rival maximum. La finale de la Coupe est disputée par les deux équipes le 24 mai, et en Ligue elles sont séparées par un seul point, la direction étant entre les mains de celles de Lisbonne.