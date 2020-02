Porto, Marega réagit aux insultes racistes après le but: averti, quitte le terrain furieux

Un très mauvais épisode de racisme au Portugal, qui a vu l’attaquant de Porto, Moussa Marega, contre sa volonté. Après avoir marqué le but du 1-2 décisif dans les 60 ‘dans le match contre Vitoria Guimaraes, le joueur des Dragoes, déjà pris tout au long du match, a été visé par les supporters locaux avec des insultes et des hurlements. Marega exulta, désignant la peau des fans, puis répondit aux gestes offensants qui s’adressaient à lui depuis les tribunes. La situation est rapidement devenue incontrôlable: l’arbitre a averti le Malien qui, ne se sentant pas protégé, a quitté le terrain malgré la tentative des coéquipiers et des adversaires de le faire réfléchir et pendant que Conceiçao hurlait avoir honte. Le match a repris après une interruption d’une dizaine de minutes. Ci-dessous, les vidéos de l’exultation après le but et de la prochaine bagarre, jusqu’au moment où Marega quitte le terrain de jeu de son plein gré.

Golo do @FCPorto! Marcam os dragões através de Marega que, com um toque de classe, fez a bola fugir a Douglas. Novamente os “azuis e brancos” na frente do marcador. pic.twitter.com/nUezVWfjpM

– SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 16 février 2020

Un autre jour dans le football, un autre incident de racisme. L’attaquant de Porto Marega quitte le terrain après que les supporters de Vitoria Guimarães l’aient maltraité racialement.

Tellement triste de voir des choses comme ça se produire encore, tant de gens stupides dans ce monde. Dégoûtant. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/xQ48OKMBl2

– FutbolBible (@FutbolBible) 16 février 2020

C’est plutôt le post que le footballeur a écrit à la fin du match sur Instagram: “Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour crier des choses racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas me défendre et de m’avoir donné un carton jaune car je défends la couleur de ma peau. J’espère ne plus jamais te revoir sur un terrain de football! Tu es dommage. “