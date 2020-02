Porto, Sergio Conceicao: “Convaincu que vous pouvez blesser Bayer Leverkusen”

Sergio ConceicaoL’entraîneur de Porto s’est exprimé lors de la conférence de presse à la veille du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa sur le terrain du Bayer Leverkusen. Ce sont ses mots: “Ce sera un match difficile, nous venons tous les deux de la Ligue des Champions et Bayer est un adversaire très fort. Cependant, nous sommes une équipe unie et de qualité. A Porto, nous ramons tous dans la même direction et nous sommes convaincus que nous pouvons provoquer à nos adversaires de grandes difficultés “.