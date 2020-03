Portrait d’une icône: Johan Cruyff

Cela a été écrit il y a un peu plus d’un mois. Combien il est horrible qu’il soit si pertinent aujourd’hui.

«En ce moment, j’ai le sentiment que j’ai une fiche de 2-0 dans la première moitié d’un match qui n’est pas encore terminé. Mais je suis sûr que je finirai par gagner »- Johan Cruyff, février 2016.

Il y a quelque chose de profondément émouvant chez un ancien grand qui décrit sa bataille contre une maladie mortelle en termes de football. Analogiser le cancer du poumon avec un match de 90 minutes est la manière de Cruyff de normaliser quelque chose de déraisonnable et inhumain. C’est un rappel que le sport n’est ni barrière ni couverture de confort contre les aléas de la vie. Le statut immortel de Cruyff dans le jeu compte pour peu de bulles extérieures au football.

Les mots de Cruyff révèlent également un esprit toujours obsédé par le jeu; comme si le plus grand penseur du football était susceptible de s’éteindre. Il y a une accusation selon laquelle le maître néerlandais est devenu aigre et blasé dans sa vieillesse, en colère contre la chute d’Ajax dans la personne morale et le style pragmatique des Pays-Bas. Le personnage de Cruyff glisse parfois de triste à amer, mais il vaudra toujours la peine d’être écouté.

«Philosophie» est devenu un mot galvaudé dans le sport, un euphémisme pratique pour toute idée ou stratégie au-delà du court terme, mais Cruyff est un philosophe du football dans le vrai sens du terme. Il pouvait parler pendant des heures d’un sujet aussi simple que le timing d’une course ou le poids d’une passe. Tout tueur, pas de remplissage, juste un expert permettant à des pensées de tomber de son cerveau.

L’ancien coéquipier néerlandais Marco van Basten a sa propre théorie sur la raison pour laquelle Cruyff est devenu un tel élève du jeu: «Johan est tellement techniquement parfait que même enfant, il a cessé de s’intéresser à cet aspect du jeu. C’est pourquoi il s’intéresse beaucoup à la tactique depuis qu’il est jeune. Il voit les situations de football si clairement qu’il a toujours été le seul à décider comment le match se jouerait. »

C’est une vue fascinante, que Cruyff «ait terminé» le jeu par toute attente normale. Il a reconsidéré les idéaux de la façon dont l’ensemble du sport pouvait et devait être joué comme un moyen de se mettre au défi. Alors que les autres travaillent sur l’amélioration de leur jeu, le meilleur travail sur l’amélioration du jeu.

Autant que vous pouvez être né dans un club, Cruyff et Ajax étaient à jamais destinés à ne faire qu’un. Né à cinq minutes du stade, le jeune Cruyff a joué dans les rues près du sol. Après la mort de son père, sa mère a commencé à travailler comme femme de ménage au club, et son beau-père a travaillé comme assistant de terrain. Johan a rejoint le club à l’âge de dix ans et a fait ses débuts à 17 ans.

Isolément, l’entraîneur de Cruyff et de l’Ajax Rinus Michels aurait atteint la grandeur; ensemble, ils ont accompli des miracles. En huit saisons en tant que pilier de la première équipe de l’Ajax, Cruyff a remporté six titres d’Eredivisie, quatre Coupes KNVB et trois Coupes d’Europe consécutives. Il a marqué 250 buts avant de suivre Michels à Barcelone pour un record mondial. Après avoir remporté trois Ballon D’Ors consécutifs, Cruyff a rapidement aidé à mettre fin à leur attente de 14 ans pour un titre de champion.

La seule chose qui a échappé à Cruyff a été la Coupe du monde de 1974, une défaite contre l’Allemagne de l’Ouest qui a marqué une nation. Le joueur lui-même a une vision typiquement philosophique de la défaite: «Nous avons montré au monde que vous pouviez aimer être footballeur; vous pourriez rire et passer un moment fantastique. Je représente l’ère qui a prouvé qu’un football attrayant était agréable et réussi, et très amusant à jouer aussi. » Personne ne se souvient des perdants? Pah.

Cruyff avait certainement la capacité technique de donner du crédit à l’évaluation de Van Basten. Il a rendu le football plus facile que n’importe quel Européen avant lui, le créateur de la différence dans trois des équipes les plus attrayantes de l’histoire du jeu – Ajax 66-73, Barcelone 74-76 et Pays-Bas 1974. La combinaison de la vitesse, du toucher, de l’équilibre et de la vision était presque impossible à défendre et encore plus difficile à détester. Si Pelé a dirigé les années 1960 et Diego Maradona les années 1980, la décennie entre les deux appartenait à Cruyff.

Pourtant, la capacité technique n’a jamais fait partie de l’histoire avec quelqu’un qui accordait beaucoup plus d’importance au cerveau d’un footballeur qu’à son corps. Cruyff était obsédé par des incommensurables comme le timing et la vision, rejetant l’utilisation des statistiques dans le sport: “Mes qualités ne sont pas détectables par un ordinateur.”

Plus important encore, Cruyff croyait à la simplicité: «Le jeu simple est aussi le plus beau. À quelle fréquence voyez-vous un col de quarante mètres quand vingt mètres suffisent? » dit-il une fois. «Pour bien jouer, il faut de bons joueurs, mais un bon joueur a presque toujours le problème d’un manque d’efficacité. Il veut toujours faire les choses plus joliment que strictement nécessaire. »

La simplicité de Cruyff est souvent déformée. Il ne voulait pas dire que les joueurs ne devaient choisir que l’option la plus simple, mais que le choix devait être fait pour atteindre le meilleur résultat attendu.

Prenez son propre tour Cruyff, par exemple. Cette feinte n’a pas été menée pour embarrasser le Suédois Jan Olsson ni pour exciter la foule, mais parce que Cruyff a estimé que c’était la méthode la plus simple (en termes d’effort et de risque par rapport au résultat attendu) pour battre son adversaire.

Il n’est pas surprenant que Cruyff salue la comparaison avec son propre style préféré de football et de chorégraphie. Lorsqu’en 2008, le Ballet national anglais a annoncé une nouvelle œuvre qui interprétait 10 grands moments de football à travers la danse, son tour contre la Suède était le choix le plus remarquable.

Si la croyance de Cruyff en la simplicité est devenue un thème au cours de sa carrière de joueur, cela en est venu à le définir comme entraîneur. Sa vision du football, une évolution du totaalvoetbal de Rinus Michels, était basée sur un concept simple: garder le ballon quand vous l’avez, récupérer le ballon dès que possible quand vous ne l’avez pas.

“Si vous avez le ballon, vous devez rendre le terrain le plus grand possible, et si vous n’avez pas le ballon, vous devez le rendre aussi petit que possible”, a déclaré Cruyff. Chaque joueur devait être à l’aise dans le rôle de meneur de jeu. C’était le football créé à son image: Cruyff le Rédempteur.

Prenant le style de Michels, Cruyff l’a suralimenté. Le monde du football s’est vite rendu compte que Cruyff ne jouait pas seulement le jeu, mais l’absorbait. Sa compréhension des minuties du jeu était (et est toujours) inégalée. L’érudit était prêt à montrer exactement ce qu’il avait appris.

Il y a maintenant une bataille idéologique entre l’esthétique et le pragmatisme dans le football. La victoire importe-t-elle le plus ou le divertissement est-il plus important? Le Saint-Graal rend la question et l’argument superflus, en harmonisant les deux idéaux.

“Avec lui, comme avec moi, les résultats ont peut-être été les premiers, mais la qualité du football n’était pas de niveau 1.” Cruyff a déclaré à propos de son mentor Michels à sa mort en 2005. “Gagner ne suffit pas.” Les deux entraîneurs ont trouvé le mélange parfait de romance et de pragmatisme dans le football. Si vous ne pouvez pas gagner, amusez-vous. Si vous ne pouvez pas vous divertir, gagnez au moins.

Une partie du succès de Cruyff en tant qu’entraîneur est venue de la pure imagination. Le football était un jeu de possibilités infinies, limité uniquement par les restrictions imposées aux entraîneurs sur leurs propres équipes. À partir de l’Ajax, il a changé leur formation en 3-4-3 afin d’ajouter du soutien à l’attaque et a prêché l’idée de possession en tant que roi.

“C’est un concept de base: lorsque vous dominez le ballon, vous vous déplacez bien”, a déclaré Cruyff. «Vous avez ce que l’opposition n’a pas, et donc elle ne peut pas marquer. La personne qui bouge décide où va le ballon, et si vous vous déplacez bien, vous pouvez changer la pression des adversaires à votre avantage. Le ballon va où vous le voulez. »

À Barcelone, Cruyff a perfectionné cet art. Il a remporté quatre titres de champion et la Coupe d’Europe en 1992. Il a également inspiré le style tiki-taka qui s’est enlacé avec l’ère la plus réussie du club. Alors que le totaalvoetbal de Michels reposait sur l’échange de positions entre les joueurs, le brin de Cruyff a fait le travail.

“En tant que joueur, il a transformé le football en une forme d’art”, explique l’ancien président de Barcelone, Joan Laporta. «Johan est venu et a tout révolutionné. Le Barca moderne a commencé avec lui, il est l’expression de notre identité, il nous a apporté un style de football que nous aimons. »

Ce n’est pas un hasard si les deux foyers naturels de Cruyff – Ajax et Barcelone – ont les académies de jeunes les plus emblématiques du football mondial, et son héritage le plus durable au Camp Nou est sorti de la première équipe. Il était un défenseur du football comme éducation. Total Football n’était pas un style de jeu appris lors des entraînements en première équipe, mais un mode de vie.

La logique est claire: si les jeunes joueurs sont déjà habitués au style et aux exigences de la tactique de la première équipe, ils ont plus de chances de passer au niveau supérieur. Cela peut sembler stupide maintenant, mais Barcelone filtrait les espoirs en fonction des attributs physiques plutôt que des capacités techniques. Quelque chose devait donner, et la demande de Cruyff pour un nouveau système d’académie a été acceptée par le président Josep Lluis Nunez. La Masia est née.

“Johan Cruyff a construit la cathédrale, notre travail est de l’entretenir et de la rénover”, a déclaré Pep Guardiola lors de sa prise de fonction à Barcelone. Le diplômé de La Masia est devenu entraîneur-chef en 2008. En 2010, les trois finalistes du Ballon d’Or (Andres Iniesta, Xavi et Lionel Messi) étaient passés par le système.

La Masia était le chef-d’œuvre de Cruyff, sa chapelle Sixtine. Pas de Cruyff, pas de Guardiola. Pas Cruyff, pas Xavi. Pas Cruyff, pas Iniesta. Pas Cruyff, pas Messi. Pas de Cruyff, pas de Busquets. Pas de Cruyff, pas de dynastie.

La tendance hyperbolique est d’affirmer que Cruyff a inventé le football moderne, mais ce n’est pas vrai. Il n’ya personne d’ancêtre des grands mouvements du football. Michels a pris ses influences de Hongrie et du Brésil, Cruyff a pris les siennes de Michels, Guardiola à son tour de Cruyff. Pourtant, l’effet que Cruyff a eu et l’héritage qu’il a laissé à l’Ajax et à Barcelone, font de lui le joueur le plus influent des 40 dernières années. Ses méthodes ont mené la renaissance du football européen.

«D’une certaine manière, je suis probablement immortel», a déclaré Johan Cruyff, jamais pour fausse modestie. Comme l’indique sa chirurgie à cœur ouvert et sa lutte continue contre le cancer, la mortalité est incontournable. Pourtant, cela ne fait que rendre notre héritage plus important. En termes purement footballistiques, Cruyff ne mourra jamais. Aucun «probablement» requis.

Daniel Storey