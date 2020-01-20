Portugal, Famalicao ne peut pas avec les Maritimes

PORTUGAL PREMIÈRE LIGUE, 17ème JOUR
Vendredi 17.01.2020
20:00 FC PORTO-SP.DE BRAGA 1-2
22:15 SPORTING-BENFICA 0-2
Samedi 18.01.2020
16:30 PORTIMONENSE D’ANNIVERSAIRE 3-0
16h30 V. DE GUIMARAES-SANTA CLARA 1-0
19:00 TONDELA-MOREIRENSE 1-1
21h30 BELENENSES-V.DE SETÚBAL 0-1
Dimanche 19.01.2020
16:00 PAÇOS DE FERREIRA-GIL VICENTE 0-0
18:30 FAMALICAO-MARÍTIMO 1-1
21:00 RIO AVE-BOAVISTA 2-0
CLASSIFICATION:
AVANTAGE 48
FC PORTO 41
FAMILLE 31
SPORTIF 29
SPORT DE FREIN 27
V. DE GUIMARAES 25
RIVER AVE 25
V. DE SETÚBAL 22
GIL VICENTE 22
TONDELA 20
MARITIME 20
BOAVISTA 19
MOREIRENSE 18
SANTA CLARA 17
PAÇOS DE FERREIRA 16
BELENGES 15
PORTIMONENSE 14
ANNIVERSAIRE DESP.9