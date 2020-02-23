Portugal, l’ancien granadiste Lica donne la victoire à Belenenses SAD

PORTUGAL PREMIÈRE LIGUE, 22ème JOUR
Vendredi 21.02.2020
21:30 GUIMARAES AVES-V.DE OFFS 0-2
Samedi 22.02.2020
19h00 TONDELA-RIO AVE 1-2
21h30 BELENENSES SAD-MARITIME 1-0
Dimanche 23.02.2020
16:00 MOREIRENSE-SANTA CLARA
16:00 PAÇOS DE FERREIRA-FAMALICAO
18:30 SPORTING-BOAVISTA
21:00 SP.DE BRAGA-V.DE SETÚBAL
21:30 FC PORTO-PORTIMONENSE
Lundi 24.02.2020
20:30 GIL VICENTE-BENFICA
CLASSIFICATION:
AVANTAGE 54
FC PORTO 53
SPORT DE FREIN 37
SPORTIF 36
RIVER AVE 36
FAMILLE 33
V. DE GUIMARAES 31
SANTA CLARA 29
BOAVISTA 28
GIL VICENTE 26
V. DE SETÚBAL 26
MARITIME 24
TONDELA 24
BELENGES 24
MOREIRENSE 23
PAÇOS DE FERREIRA 16
PORTIMONENSE 15
BIRDDAY DESP.13