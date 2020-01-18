Portugal, le Portimonense coule (3-0)

PORTUGAL PREMIÈRE LIGUE, 17ème JOUR
Vendredi 17.01.2020
20:00 FC PORTO-SP.DE BRAGA 1-2
22:15 SPORTING-BENFICA 0-2
Samedi 18.01.2020
16:30 PORTIMONENSE D’ANNIVERSAIRE 3-0
16h30 V. DE GUIMARAES-SANTA CLARA 1-0
19:00 TONDELA-MOREIRENSE
21h30 BELENENSES-V.DE SETÚBAL
Dimanche 19.01.2020
16:00 PAÇOS DE FERREIRA-GIL VICENTE
18:30 FAMILLE-MARITIME
21:00 RIVIÈRE AVE-BOAVISTA
CLASSIFICATION:
AVANTAGE 48
FC PORTO 41
FAMALICAO 30
SPORTIF 29
SPORT DE FREIN 27
V. DE GUIMARAES 25
RIVER AVE 22
GIL VICENTE 21
BOAVISTA 19
TONDELA 19
MARITIME 19
V. DE SETÚBAL 19
MOREIRENSE 17
SANTA CLARA 17
PAÇOS DE FERREIRA 15
BELENGES 15
PORTIMONENSE 14
ANNIVERSAIRE DESP.9