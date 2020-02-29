Portugal, tables entre Portimonense et Vitória de Setúbal

PORTUGAL PREMIÈRE LIGUE, 23ème JOUR
Vendredi 28.02.2020
21h30 PORTIMONENSE-V.DE SETÚBAL 0-0
Samedi 29.02.2020
19:00 RIO AVE-BELENENSES SAD
21:30 BOAVISTA-GIL VICENTE
Dimanche 01.03.2020
16h00 DESP.DAS AVES-PAÇOS DE FERREIRA
18:30 MARITIMO-SPORTING DE BRAGA
21h00 V. DE GUIMARAES-TONDELA
Lundi 02.03.2020
20:30 PORTO SANTA CLARA-FC
21:45 BENFICA-MOREIRENSE
Mardi 03.03.2020
21:00 FAMALICAO-SPORTING
CLASSIFICATION:
AVANTAGE 57
FC PORTO 56
SPORT DE FREIN 40
SPORTIF 39
RIVER AVE 36
FAMILLE 33
V. DE GUIMARAES 31
SANTA CLARA 29
BOAVISTA 28
V. DE SETÚBAL 27
GIL VICENTE 26
MOREIRENSE 26
MARITIME 24
TONDELA 24
BELENGES 24
PAÇOS DE FERREIRA 19
PORTIMONENSE 16
ANNIVERSAIRES 13