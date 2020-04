Porzio à RdC: “Pour beaucoup, le remboursement des dépenses est la seule source de revenus”

Catello Porzio, Défenseur U15, capitaine et entraîneur de Promotion Sant’Agnello, a été rejoint par notre rédaction et a exprimé son opinion sur les questions liées au football amateur à l’époque de Covid-19.

Porzio a notamment analysé les difficultés économiques qui affecteront inévitablement de nombreux footballeurs amateurs. Ce sont ses mots, à partir d’un commentaire sur la quarantaine: «En général, nous traversons une période vraiment difficile en Italie. La quarantaine n’est pas une promenade mais on essaie d’en tirer le meilleur. Personnellement, en plus de l’activité physique, je passe du temps à côté de ma femme et je fais aussi de l’introspection. “

Et il s’attarde sur la reprise des championnats, jugés essentiels avant tout pour les amateurs: «Je pense qu’il faut, au plus vite, reprendre à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne le monde du football amateur. La plupart de mes collègues, en plus des soi-disant «remboursements de dépenses», n’ont pas d’autre source de revenu, soutenant souvent leur famille avec cette seule ressource. Un blocus prolongé de l’entreprise jusqu’en août-septembre représenterait pour eux d’énormes dégâts. “

Catello Porzio

Et il ajoute: «Sans parler des dommages pour les mêmes entreprises, qui ont investi de grosses sommes d’argent et risquent l’insulte en plus des dégâts, en cas d’annulation du championnat. Ici aussi entre en jeu une question de justice en ce qui concerne le respect de ce qui a été fait jusqu’à présent, avec par exemple des formations se battant pour une promotion ou pour le salut qui n’auraient pas la possibilité de jouer jusqu’à la fin. Et à cet égard, je voudrais remercier le duo présidentiel de Sant’Agnello Promotion, Cioffi-Ferraro, qui épouse pleinement cette pensée et qui nous consacre amour, passion et sacrifice. Nous espérons que tout cela ne sera pas annulé “.

En conclusion, il se tourne vers son équipe à 360 °: «Au final, il suffit d’encourager les présidents, l’équipe, M. Ercolano et Fioretti, le professeur Fabio et mes garçons U15, exhortant tout le monde à ne jamais abandonner et à continuer dur, car au bout de ce long tunnel le retour au champ aura une saveur encore plus particulière “.

