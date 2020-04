Position de Jorge Amor Ameal concernant une éventuelle baisse des salaires due à la quarantaine: “Je ne suis pas d’accord”

Courses Il a été le premier club à confirmer qu’il réduira les salaires de ses joueurs à titre de mesure face aux conséquences de la reprogrammation du football due au coronavirus. Donc pour Jorge Amor Ameal ils lui ont demandé s’il prévoyait de faire de même La bouche.

“Nous ne sommes pas d’accord avec une baisse du salaire de nos joueurs. Bien que ce soit quelque chose que personne ne prévoyait, nous allons tout au plus étirer les paiements et chercher à refinancer ce que nous n’avons pas”, a-t-il averti en dialogue avec AM 790.

En tant, Ameal a offert au club de l’aider dans la lutte contre le coronavirus. “Nous sommes à la disposition du gouvernement s’il a besoin de nous. Nous avons 80 lits et des services médicaux si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, il fait référence au jeu et espère que le Coupe Libertadores ne sera pas annulé. “Je ne doute pas que le Coupe Libertadores, mais nous dépendons d’un ennemi invisible “, a-t-il déclaré.

Enfin, il confirme son intention de renouveler le contrat pour Carlos Tevez. “Il ne fait aucun doute que Tevez doit continuer La bouche, nous devons le renouveler “, at-il dit. Et il a reconnu:” Son objectif contre Gymnastique C’était l’un des objectifs que j’ai le plus crié de ma vie. “