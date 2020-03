Position de l’Atlético Tucumán concernant la décision unilatérale de River

Au cours des dernières heures, La direction de River a pris la décision unilatérale de ne pas apparaître dans le match contre l’Atlético Tucumán pour la première date de la Zone B de la Super League Cup. Malgré la volonté du gouvernement de jouer à huis clos, le millionnaire s’est levé et a décidé de fermer le club à partir du samedi 14 mars.

Compte tenu de cette situation, les autorités de la Superliga ont publié une déclaration pour répondre à cette position surprenante de River et ont déclaré que le club de Núñez pourrait être sanctionné s’il ne semble pas jouer le match contre le doyen: “L’attitude adoptée unilatéralement par un club membre de la Super League fera l’objet de sanctions. Les réglementations régissent la concurrence et tous les secteurs doivent leur être subordonnés. Surtout si les autorités nationales ne trouvent pas de raisons scientifiques de restreindre le litige des réunions, une fois qu’elles ont pris soin qu’elles se tiennent à huis clos et sans public. “

Sans aller plus loin, la direction de l’Atlético Tucumán a confirmé dans un communiqué que le doyen avait l’intention de jouer le match: “Conformément au communiqué publié par la Super League argentine de football, Le Club Atlético Tucumán informe qu’il respecte et partage les mêmes dans chacun de ses termes“

“Par conséquent, notre institution se présentera ce samedi pour jouer le match selon le calendrier établi en temps voulu”, ont-ils affirmé du doyen. De cette façon, si l’Atlético se présente, River perdra les points et pourrait automatiquement recevoir des sanctions du tribunal disciplinaire.