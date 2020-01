Position du joueur au milieu de l’intérêt d’Aston Villa et de Newcastle United – HITC

Aston Villa et Newcastle United auraient voulu Michy Batshuayi de Chelsea.

Selon The Express, Michy Batshuayi ne quittera pas Chelsea dans la fenêtre de transfert de janvier malgré l’intérêt d’Aston Villa et de Newcastle United.

Il a été rapporté que Villa et Newcastle veulent signer ce mois-ci Batshuayi de Chelsea, son rival de Premier League.

Selon le rapport, bien que l’attaquant international belge n’ait pas suffisamment de temps de jeu chez les Blues pour le moment, il n’a pas envie de quitter l’équipe de Frank Lampard et de passer à un autre club.

Rester à Chelsea

Villa et Newcastle ont besoin d’un attaquant, en particulier les Villans, qui ont perdu Wesley à une blessure grave.

Après avoir recruté le milieu de terrain Danny Drinkwater prêté par Chelsea dans la fenêtre de transfert de janvier, l’équipe de Dean Smith n’est pas éligible pour signer un autre joueur des Bleus sur un contrat de prêt, mais, bien sûr, ils peuvent décrocher Batshuayi avec un contrat permanent.

Cependant, avec les Villans et les Magpies luttant pour leur survie en Premier League, on peut comprendre pourquoi Batshuayi ne veut pas les rejoindre et souhaite rester à Chelsea.

