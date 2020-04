“Possible de prévoir la reprise des compétitions actuellement suspendues”

Dans la situation incertaine dans laquelle se trouve actuellement l’Europe et en particulier le football européen, il existe des positions contradictoires sur la manière et le moment de permettre la reprise.

Dans certains pays (comme la France), ils ont déjà établi qu’il n’y aura pas de jeu avant septembre, tandis que dans d’autres (comme l’Allemagne), ils ont déjà identifié la date pour recommencer.

UEFA: “Une santé d’une importance fondamentale”

Professeur Tim Meyer, président de la commission médicale du UEFA, s’est exprimé sur la question par une note officielle, exprimant son opinion:

«En discutant de tout retour au football de compétition et de niveau élite, la santé des joueurs, de tous ceux qui sont impliqués dans des matches potentiels et du grand public est d’une importance primordiale. Toutes les organisations de football qui prévoient de relancer leurs compétitions mettront en œuvre des protocoles complets qui dictent la santé et les conditions opérationnelles en veillant à ce que la santé des personnes impliquées dans les matches soit protégée et que l’intégrité des politiques publiques soit préservée. Dans ces conditions et en pleine conformité avec la législation locale, il est certainement possible de prévoir la reprise des compétitions suspendues au cours de la saison 2019/20 “.