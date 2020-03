“Possible traînée du championnat à la prochaine saison”

la FIGC est prêt

sacrifier Euro 2020, pour

conclure les championnats nationaux. Toutefois peut ne pas être suffisant pour mettre fin aux compétitions cette saison:

en fait, tout pourrait être conclu la saison prochaine, étant donné la

de nombreux matchs à jouer dans les compétitions nationales et européennes. Toutefois

la position prise par notre Fédération, dirigée par le Président

Gabriele Gravina, est maintenant clair et

décisif: tous les efforts seront faits pour conclure toutes les épreuves sur le terrain

compétitions nationales et européennes, même si cela entraînera le report des euros

2020.

Position forte, mais rien n’est sûr

Gabriele Gravina ne perd pas l’occasion de souligner chaque jour la position de la FIGC, quant à la manière de trouver le meilleur moyen de concilier le calendrier qui doit prévoir la conclusion sur le terrain de tous les championnats nationaux et européens. Difficile de prévoir si cela se produira: tout dépendra de l’état de diffusion du coronavirus ce qui effraie non seulement l’Italie mais aussi l’Europe. Il serait encore plus difficile de prédire quand et si l’Euro 2020 sera joué: clairement, si nous retournions sur le terrain en mai pour terminer les compétitions, il n’y aurait plus de place pour jouer l’Euro 2020 en juin. Il est plus possible de le reporter en novembre ou au cours de l’été prochain 2021.

C’est précisément dans ce sens que sont sorties les déclarations de Gravina qui, s’exprimant sur les micros de Radio Anch’io Sport, n’a pratiquement rien exclu, mais a une nouvelle fois précisé la position de la FIGC concernant l’Euro 2020: «Mardi, lors de la réunion par visioconférence, nous demanderons un acte de responsabilité à l’UEFA et à toutes les associations continentales. Tout d’abord pour une voie qui vise à protéger la santé des athlètes et des supporters du monde entier, même si maintenant l’épicentre de la pandémie est en Europe. Avant de parler de nouvelles dates, il faut s’en tenir aux conditions actuelles. Le report est la voie à suivre».

Gravina a poursuivi: “En ce moment, rien ne peut être exclu. Nous travaillons sur des espoirs, des espoirs. Nous aimerions tous terminer le championnat de Serie A d’ici l’été, mais aujourd’hui, il est difficile de faire des prédictions. Nous voulons planifier avec l’idée la plus optimiste possible, ou terminer les différents tournois. Je n’exclus rien “répéta Gravina, se référant aux différentes hypothèses du tableau: de” ne pas attribuer le titre, à attribuer avec le gel des classements. Ou avec un mini-tournoi avec playoffs et playouts “pour les relégations. A tel point que, a-t-il ajouté, même “un effet de” traînée “du championnat actuel sur les” 20-21 “est pris en compte, avec un équilibre sur deux saisons différentes”.