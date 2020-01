Potentiel XI: Tranmere vs Manchester United

Manchester United devrait voyager pour affronter Tranmere dans ce qui devrait être une victoire de routine et comment ils peuvent garder les choses intéressantes en rafraîchissant l’équipe.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont été clairement fatigués pendant de nombreux matches, étant donné la façon dont les blessures ont frappé durement une équipe déjà légère.

United a été étiré et a dû jouer soit à cause de blessures ou de fatigue, ce qui est censé être un match facile contre Tranmere représente une bonne chance de donner un repos bien mérité à certains joueurs.

Bien sûr, Solskjaer ne peut pas se permettre de perdre du tout, mais la vérité est que ses joueurs devraient battre une équipe de ligue 2 avec l’équipe qu’ils éliminent.

En vérité, même si une équipe affaiblie perd potentiellement contre Tranmere, le besoin de repos l’emporte de loin sur le besoin de victoire étant donné la façon dont les Red Devils doivent simplement prioriser la ligue.

Eric Bailly a besoin de quelques minutes, mais étant donné sa propension à se blesser, cela n’a pas de sens de le risquer sur le terrain horrible de Tranmere.Phil Jones et Harry Maguire continuent avec Victor Lindelof alloué du temps supplémentaire pour se remettre de sa récente maladie.

Diogo Dalot serait un spectacle bienvenu et Aaron Wan-Bissaka est lui-même largement dépassé, tandis que Brandon Williams devrait conserver sa place après les récentes performances impressionnantes.

James Garner a été absent du XI de départ récemment et Tranmere représente donc le moment idéal pour lui de gagner plus de minutes à son actif.

Il pourrait être risqué de jouer Timothy Fosu-Mensah, mais en vérité, Nemanja Matic et Fred ont désespérément besoin de repos et étant blessés par Paul Pogba et Scott McTominay, Manchester United ne peut pas se permettre de perdre encore un autre milieu de terrain senior.

Le temps d’Angel Gomes est bien en retard et Andreas Pereira et Jesse Lingard pourraient faire un match facile pour retrouver leur forme.