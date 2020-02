Potenza, Caiata: “Campagne de haine contre nous. Nous nous retirons du projet de stade”

Message via le réseau social du président de Potenza Salvatore Caiata destiné à être discuté. La question du stade était au centre de l’attention: “Sur le projet du nouveau stade, nous nous attendions à un triomphalisme et nous n’aurions jamais pu imaginer que nous étions, à la place, attaqués et tenus pour spéculateurs. Nous avions demandé aux institutions de la ville d’avoir une réponse concernant notre projet, également nécessaire pour planifier notre avenir mais nous ne savons rien. Ceux qui nous ont attaqués, ou ceux qui ont jusqu’à présent spéculé sur la ville de Potenza, ont réussi à créer une véritable campagne de haine envers la société. mis à part la question du stade, nous en tant que Potenza Calcio et les particuliers qui étaient intéressés à mener à bien ce projet. Les institutions feront le nouveau stade comme et où ils veulent. Nous attendrons de savoir ce qu’ils veulent faire et sur la base de cela, nous planifierons notre travail. Alors arrêtons calmement de parler de ce sujet, nous nous éloignons. “