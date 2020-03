Potenza, Caiata: “Difficile de trouver la concentration. Maintenant arrêt long”

Après la victoire 0-0 au domicile de Cavese, le président de Potenza Salvatore Caiata il a publié quelques déclarations sur le match et l’arrêt aux championnats: “En partie parce que c’est lundi, en partie parce que nous avons joué l’après-midi, en partie à cause du stade vide et en partie à cause des nouvelles qui nous entourent et nous inquiètent: c’était vraiment difficile de jouer, en fait je veux féliciter mes garçons. C’était difficile de trouver la concentration. On aurait pu gagner, mais ça va. Revenons avec un match nul et invaincu. Je pense que nous allons maintenant faire face à un long arrêt. pour inviter tous nos fans à respecter les dispositions, il est essentiel que nous restions à la maison pendant un certain temps. Il faut limiter l’infection et donc éviter les points de contact. Transgresser n’est pas de l’héroïsme ou du courage, mais être un imbécile. L’arrêt de la ligue professionnelle? J’étais honnêtement de ceux qui prétendaient que le football devait continuer à offrir un minimum de divertissement. enimento pour ceux qui traversent une période difficile. Mais j’ai réalisé qu’il était pratiquement impossible d’éviter les points de contact. Nous aussi, nous sommes contraints d’arrêter à contrecœur et à contrecœur. Nous devons gagner cette bataille, que personne n’a jamais menée dans la vie. Nous n’avons pas à mettre nos soins de santé à genoux. “