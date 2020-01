Potins: Arsenal regarde la vraie star, Man Utd veut toujours le milieu de terrain allemand

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 7:23

CHELSEA À RIVAL SPURS POUR PIATEK?

Avec moins de cinq jours avant la fermeture de la fenêtre de transfert pour la saison, comme prévu, l’AC Milan est de plus en plus désireux de changer Krzysztof Piatek.

Handily, Tottenham devient de plus en plus agité dans la recherche d’attaquants, mais aucune des parties ne semble disposée à répondre aux demandes de l’autre. Sky Italia affirme que les deux clubs se parlent à nouveau, ce qui est un début, mais Milan recherche toujours 25 millions de livres sterling, tandis que les Spurs préféreraient un accord de prêt à essayer avant d’acheter.

Milan, apparemment, accepterait un accord de prêt avec l’obligation d’acheter en été, mais ils ne sont pas prêts à s’ouvrir à la possibilité que Piatek s’effondre à White Hart Lane et soit renvoyé à l’expéditeur.

Les Rossoneri ont donc fait ce que n’importe quel club ferait dans cette situation. Ils y ont entraîné Chelsea.

Le Daily Star cite des rapports italiens qui suggèrent que Piatek a été offert aux Bleus. Frank Lampard a besoin d’un attaquant, mais Daniel Levy est trop rusé pour tomber dans cette merde.

ARSENAL ET EVERTON SCRAP SUR REAL STAR

Le Real Madrid a essayé de changer James Rodriguez apparemment depuis la nuit des temps. Ils pensaient l’avoir craqué en l’envoyant au Bayern Munich pour quelques saisons, mais le Colombien est revenu quand le Bayern a décidé qu’il ne valait pas les frais de transfert.

Voici donc Arsenal et Everton pour soulager le Real de leur fardeau très payé. AS dit que l’une des paires de la Premier League pourrait prendre Rodriguez cette semaine, bien que plus, il semble qu’un accord de prêt soit le résultat le plus probable.

Apparemment, Arsenal estime que leur excellente relation avec le Real après leurs transactions avec Dani Ceballos pourrait les aider à décrocher Rodriguez. Bon.

L’HOMME UTD FAIT FERNANDES PROGRÈS AU CHOIX

De quoi Manchester United, puissants conquérants de Tranmere?

Des rapports au Portugal estiment qu’ils se sont réchauffés pour avoir collé six Rovers passés en retournant à la table avec le Sporting Lisbonne pour parler une fois de plus de Bruno Fernandes. Il semble qu’ils aient légèrement augmenté leur offre, mais toujours loin de ce que le Sporting recherche.

A Bola et Record rapportent tous les deux que United a offert 45,7 millions de livres sterling à l’avance, 4,1 millions de livres sterling en «objectifs» et 8,3 millions de livres sterling en bonus. N’importe qui?

Les sportifs semblent interpréter cela comme une somme réaliste d’environ 50 millions de livres sterling, mais ils veulent encore 10 millions de livres sterling quand tout est dit et fait. Pourtant, cela semble avoir été suffisant pour raviver la conviction qu’un accord sera conclu cette semaine.

Ole Gunnar Solskjaer n’a pas non plus renoncé à Emre Can. Le milieu de terrain de la Juventus ne serait pas disposé à ternir ses relations avec Liverpool en rejoignant United – même s’il ne l’a pas fait; il semble que cela ne dérange pas de quitter Anfield pour rien quand il a déménagé à la Juve. L’AC Milan et le Borussia Dortmund sont également pour l’Allemand, mais le Daily Express affirme que Solskjaer n’a pas abandonné l’espoir d’atterrir le joueur de 26 ans.

ET LE RESTE

L’attaquant du PSV Eindhoven Steven Bergwijn est à Londres au milieu de ses liens avec Tottenham… Barcelone a offert 67 millions de livres sterling à l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder… Sheffield United a vu une offre pour Sander Berge rejetée par Genk… Bournemouth envisage le défenseur de Levski Sofia Holmar Orn Eyjolfsson… Charlton pourrait être prêt à signer Florentin, le frère de Paul Pogba, tandis que les Addicks sont prêts à signer le jeune Troy Parrott des Spurs … Everton pourrait signer Matias Vecino de l’Inter pour 17 millions de livres sterling … Man Utd a gagné; t accepter moins de 25 millions de livres sterling pour Chris Smalling.