Potins: Barcelone a fait une offre de 50 millions d’euros pour le plaidoyer d’Alassane de Mönchengladbach

Barcelone aurait offert au Borussia Mönchengladbach 50 millions d’euros pour l’attaquant français Alassane Plea dans le mercato de janvier.

Selon Sport Bild, le Barça s’est enquis de sa disponibilité et de la perte de Luis Suarez et Ousmane Dembele à cause d’une blessure à long terme et était disposé à offrir des frais d’environ 50 millions d’euros.

Le directeur sportif Max Eberl y a réfléchi, mais a décidé de ne pas le faire car Plea était nécessaire pour aider sa candidature à se qualifier pour la Ligue des champions.

Le club de Bundesliga pensait également qu’il lui serait difficile de faire remplacer Plea en si peu de temps.

Plea n’est pas un nom familier, ce qui rend cette rumeur un peu étrange, mais il a impressionné pour le Borussia Mönchengladbach depuis son arrivée à Nice en 2018.

Le Français a marqué 15 buts lors de sa première saison en Allemagne et a jusqu’à présent inscrit huit buts et sept passes décisives en 2019-2020.

Le Borussia Monchengladbach est actuellement quatrième de la Bundesliga, et juste un point derrière RB Leipzig, après 25 matchs.