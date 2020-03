Potins: Klopp place le Barca à 74 millions de livres sterling, la vraie cible “ en haut de la liste des recherchés de Liverpool ”

Date de publication: Dimanche 22 mars 2020 9h01

Nous nous demandons combien de place Jurgen Klopp a sur sa liste de cibles principales alors que Liverpool regarde un milieu de terrain de Serie A.

UN HOMME NAPOLI SURPASSE LA LISTE RECHERCHÉE DE KLOPP

Jurgen Klopp veut battre les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone à la signature du milieu de terrain de Naples Fabian Ruiz, selon le Daily Express.

Ruiz devrait quitter Naples cet été, avec sa relation avec les géants de la Serie A de plus en plus tendue avec son agent. Alvaro Torres, affirmant cette semaine que les clubs de Ligue des champions avaient un œil sur son client.

Le rapport indique que «Napoli souhaite prolonger son contrat», mais des personnes comme Liverpool ont été rejoints par le Bayern Munich et Manchester United dans la course à la signature de Ruiz, qui serait évalué à 74 millions de livres sterling. Le Daily Express ajoute que le patron de Liverpool, Klopp, “veut renforcer son milieu de terrain cet été et qu’il a placé Ruiz en haut de sa liste de candidats”.

“Il y a eu beaucoup de changements dans le club cette saison, ça a été une année difficile pour Napoli”, a déclaré Torres.

«Un renouvellement? Nous avons suspendu les négociations pendant un certain temps, jusqu’à la fin de la saison.

«Il y a des clubs très importants qui ont demandé des informations, et nous avons déjà informé Napoli. Il n’y a aucune clause de libération dans son contrat actuel. Je ne sais vraiment pas quelle est la valeur de Ruiz actuellement. “

INTER PRÊT À RUIN MAN UTD PLAN

Manchester United prépare une offre de 50 millions de livres sterling pour l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, Le Sun a rapporté vendredi. Aubameyang a sans doute été le meilleur joueur d’Arsenal cette saison après avoir marqué 20 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’international gabonais a un peu plus d’un an pour son contrat actuel et, à ce titre, les spéculations sur son avenir se sont intensifiées ces derniers mois. L’attaquant d’Arsenal a été fortement lié à une transition vers un club de Ligue des champions, laissant à la fois le club et le joueur prendre une décision cet été.

Et maintenant, La Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter Milan pourrait gâcher les plans de Man Utd pour mettre l’attaquant d’Arsenal en sac avec Lautaro Martinez en danger de quitter le San Siro avec Barcelone et Chelsea intéressés. Leur plan est de renforcer leur ligne avant dans la prochaine fenêtre de transfert s’ils perdent Martinez et Aubameyang est l’un des deux objectifs qu’ils envisagent, avec l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud.

QUATRE SUITORS DE PREMIER LEAGUE

Un autre jour, une autre histoire de transfert de Philippe Coutinho. Cette fois, le Daily Mirror s’assure que toutes les bases sont couvertes en affirmant qu’un quatuor de Premier League est après l’international brésilien.

“Chelsea, Manchester United, Arsenal et Spurs se sont tous renseignés” sur leurs chances d’atterrir à Coutinho à la fin de la saison, le Bayern Munich ne souhaitant pas y rendre son contrat permanent.

Coutinho a dû endurer 18 mois frustrants à Barcelone avant de passer en Allemagne. Le joueur de 27 ans a passé cinq ans à Liverpool avec succès avant de faire le grand pas vers le Barça en 2018. The Mirror ajoute que, tout comme le Bayern, aucun des clubs de Premier League intéressés n’est intéressé par un accord permanent et «tous le veulent. prêt’.

ET LE RESTE…

L’agent controversé de Paul Pogba, Mino Raiola, et le chef de Manchester United, Ed Woodward, parlent à nouveau… Les stars de Manchester United retourneront à l’entraînement le 10 avril en vue d’un retour à l’action en mai … à construire avant la saison prochaine … Manchester United, Liverpool et Chelsea font partie des meilleurs clubs de Premier League qui pourraient réduire leur fenêtre de transfert … Des représentants de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar ont déclaré à Barcelone que le Brésilien voulait quitter la France et revenir le Camp Nou… Arsenal a été encouragé à signer l’attaquant néo-zélandais de Burnley Chris Wood, 28 ans, en remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang si l’international gabonais décide de quitter cet été… La Premier League prévoit un plan provisoire pour les matchs qui commenceront après 1er juin, permettant de terminer la saison dans les six semaines et de commencer la campagne 2020-21 le 8 août… L’UEFA est prête facile sur les règles du fair-play financier pour cette saison et la prochaine – mais Manchester City restera interdit…