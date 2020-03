Potins: La star d’Arsenal lorgne le Barça et le PSG prévoient de faire un raid sur City

Date de publication: samedi 14 mars 2020 8:19

ARSENAL TARGET WOLVES STAR

Beaucoup croient Arsenal aurait dû choisir le manager de l’Atletico Madrid quand Arsene Wenger a pris sa retraite, mais il semble qu’ils essaient de compenser leur mauvaise décision en ciblant plutôt les joueurs qui ont joué avec Diego Simeone.

Les chuchotements de vendredi a suggéré que les Gunners étaient prêts à payer les 45 millions de livres sterling nécessaires pour activer la clause de libération dans le contrat Atletico de Thomas Partey, tandis que les rumeurs d’aujourd’hui suggèrent que Mikel Arteta veut signer l’attaquant des Wolves Diogo Jota.

L’attaquant portugais a marqué 43 buts depuis son arrivée à Molineux de l’Atletico en 2017, depuis lors, il a joué dans un certain nombre de rôles offensifs pour Nuno. Le Daily Mail dit qu’Arteta recherche de larges avances et que Jota ferait l’affaire, il ne reviendrait pas bon marché, d’autant plus que l’Atletico est dû pour une tranche de tous les frais que les loups reçoivent.

Ce pourrait être un été intéressant pour les loups. Ils n’ont pas encore dû repousser un énorme intérêt pour leurs grands noms depuis qu’ils ont pris d’assaut la Premier League, mais Jota, Raul Jimenez et Adama Traoré sont sûrs d’attirer beaucoup d’attention chaque fois que la fenêtre de transfert s’ouvre. Non pas qu’il faille quitter Molineux…

DUO POUR QUITTER MAN CITY?

Manchester City a plus de raisons de perdre des joueurs, surtout si son interdiction de l’UEFA est maintenue.

Apparemment, Pep Guardiola est disposé à laisser Riyad Mahrez partir cet été et Calciomercato a déclaré que le PSG reniflait autour de la star algérienne. Mahrez a encore trois ans sur son contrat mais le joueur de 29 ans serait ouvert à un retour en France.

Angelino sauterait vraisemblablement sur l’opportunité de bouger s’il y a du vrai dans les propos d’intérêt de Barcelone. L’arrière gauche est revenu à City du PSV l’été dernier, mais il a depuis été transféré à RB Leipzig en prêt. Mundo Deportivo dit que le Barça surveille Angelino, qui doit avoir parcouru un long chemin depuis qu’il a été décrit comme “Absolument horrible” avant le départ si la saison.

JUVE AS AOUAR COMME ALTERNATIVE POGBA

On a supposé que Paul Pogba pourrait être le plus grand nom à bouger cet été, car il ne peut manifestement pas être incité à changer pour Manchester United.

Mais Pogba a un problème. Son inactivité cette saison – il a joué 75 minutes au cours des cinq derniers mois et demi – ne l’aura pas rendu plus attrayant pour le Real Madrid ou la Juventus, qui pourraient raisonnablement s’attendre à une remise importante sur le prix que United espérait obtenir pour leur signature d’enregistrement.

Mais les Red Devils ne permettront pas à Pogba de partir à bon marché, alors la Juve fait des plans alternatifs. Calciomercato suggère que les Italiens regardent plutôt Houssem Aouar…

Le joueur de 21 ans a brillé au milieu de terrain de Lyon cette saison et Jucve suit ses progrès depuis 2018. Aouar n’est peut-être pas bon marché, mais à environ 45 millions de livres sterling, il coûterait certainement beaucoup moins cher que Pogba.

ET LE RESTE

Chelsea veut l’attaquant de Man Utd Angel Gomes en transfert gratuit… United mène la course pour le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria… Barcelone a conclu un contrat de 16 millions de livres sterling avec l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez… Le Barça et le Real Madrid poursuivent Rayan Cherki, 16 ans, à Lyon… La Juve offrira £ 25m pour l’arrière gauche de Chelsea Emerson Palmieri… La Lazio veut que l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud et le milieu de terrain de l’AC Milan Giacomo Bonaventura soient des agents libres.

