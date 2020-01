Potins: l’attaquant de Man Utd vise les attaquants de Leicester

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 7:17

FERNANDES DIT AU SPORT IL VEUT QUE L’HOMME UTD SE DÉPLACE

Ed Woodward et son record à Manchester United ont été examinés de plus près par le public hier après la défaite à Liverpool – avez-vous lu 16 Conclusions? – mais le lendemain matin est généralement le moment de l’inévitable transfert de titre pour distraire tout le monde de la pagaille dans la salle de conférence d’Old Trafford. Alors écoutez demain.

Aujourd’hui, tout ce que nous pouvons offrir, c’est la dernière mise à jour Bruno Fernandes: il n’y a pas de mise à jour. United n’arrive toujours pas à trouver l’argent requis pour signer le milieu de terrain du Sporting Lisbonne.

Mais Sky Sports dit que Fernandes a déclaré au Sporting qu’il était “désespéré” de faire le pas et “qu’il y a une volonté” de tous les côtés pour conclure un accord. United pourrait être un peu plus réceptif si les pourparlers reprennent aujourd’hui, comme ils devraient le faire.

SOLUTION TEMPORAIRE AUX YEUX UNIS POUR UN PROBLÈME DE GRÈVE

Le premier triplé d’Erling Haaland est arrivé au mauvais moment pour United. L’attaquant qui aurait été la principale cible de United ce mois-ci trois en 23 minutes samedi, juste au moment où les Red Devils regardaient les rayons X du dos de Marcus Rashford, se demandant “qu’est-ce qu’on va faire maintenant?”

La réponse semble impliquer des signatures de prêts. United cherchait déjà des milieux de prêt, maintenant plusieurs rapports affirment qu’ils lorgnent également temporairement un attaquant. Ole Gunnar Solskjaer en a dit autant hier.

Ce seront donc deux joueurs du XI de United qui ne pourront pas entrer dans le premier XI à ce qu’ils considèrent comme leurs rivaux européens.

CAVANI VEUT UNE SORTIE IMMÉDIATE DU PSG

United pourrait aller acheter Edinson Cavani.

L’attaquant a déclaré au PSG qu’il ne voulait pas attendre l’expiration de son contrat cet été et qu’il voulait partir ce mois-ci.

L’Atletico Madrid a vu une offre de 8,5 millions de livres rejetée par les Parisiens, qui auraient recherché le triple de ce chiffre.

Voici Woodward pour offrir 5 millions de livres sterling…

SPURS EYE LEICESTER STRIKER

Les Spurs recherchent aussi désespérément un attaquant et le Telegraph estime que Jose Mourinho part à la chasse au renard…

Les pourparlers avec l’AC Milan au sujet de Krzysztof Piatek sont allés nulle part, donc les Spurs se tournent vers Monaco contre l’attaquant de Leicester Islam Slimani.

L’attaquant algérien a marqué huit en 11 départs alors qu’il était prêté en Ligue 1 et Mourinho serait en train d’étudier la possibilité de faire à Leicester une offre qu’ils ne peuvent pas refuser de rappeler au joueur de 31 ans avant de l’emballer à White Hart Voie.

Aston Villa a déjà enregistré un intérêt pour Slimani, mais Brendan Rodgers a déclaré la semaine dernière qu’un accord avec les Villans pourrait être «trop compliqué».

ET LE RESTE

L’arrière gauche du PSG Layvin Kurzawa rejoindra Arsenal pour un contrat de cinq ans cet été … Les Gunners se déplaceront pour Jerome Boateng en prêt avant de dépenser gros pour le défenseur central RB Leipzig Dayot Upamecano en été … L’Inter Milan veut que Christian Eriksen soit signé Il est temps pour leur match contre Cagliari le week-end prochain… L’Inter espère toujours signer Victor Moses, Olivier Giroud et Luka Modric… Leicester et Villa envisagent l’attaquant d’Amiens Serhou Guirassy… L’Inter a rejeté les offres de Man City et de Barcelone pour le défenseur central de l’Inter Alessandro Bastoni… Liverpool envisage une offre pour le milieu de terrain adolescent de Nice Pedro Brazao… Lyon rivalise avec Arsenal pour le milieu de terrain défensif d’Athletico Paranaense Bruno Guimaraes.

