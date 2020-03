Potins: Les Spurs poursuivent l’ancien gardien de Man Utd et le défenseur central de 20 millions de livres sterling

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 7:25

BOUCHONS CIBLES HORNETS SPURS

Devenu le premier gardien depuis apparemment la nuit des temps exclure Liverpool, Ben Foster se retrouve un homme recherché.

Le Sun affirme que Tottenham a enregistré son intérêt pour l’homme de 36 ans, qui est hors contrat cet été. Apparemment, Jose Mourinho veut que le gardien de Watford fournisse une véritable compétition à Hugo Lloris, qui a lutté contre une baisse de forme et des blessures depuis la levée de la Coupe du monde pour la France en 2018.

Foster peut choisir son club à la fin de la saison – il est déjà libre de discuter d’un déménagement avec des parties étrangères – mais il faudrait un changement dans son état d’esprit pour échanger sa place dans le Watford XI pour une bataille avec Lloris à Spurs et le un examen supplémentaire que pourrait apporter White Hart Lane. Foster a parlé plusieurs fois sur la façon dont le contenu qu’il est hors des projecteurs qui a gâché sa carrière à Manchester United et le joueur de 36 ans aime la vie tranquille loin du football.

Quoi qu’il en soit, Mourinho a des questions plus urgentes à régler concernant sa défense…

JOSE EYES MAN UTD CENTER-BACK

Nous avons vu dimanche à quel point le patron des Spurs est mécontent de ses défenseurs. Il a expliqué les omissions de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld en disant qu’il avait opté pour deux joueurs plus rapides de chaque côté d’Eric Dier, qui a plus l’habitude d’avancer le ballon. Ça n’a pas marché.

Donc ce matin, Calcio Mercato nous apporte de nouveaux liens avec Spurs et Chris Smalling. Le défenseur central de Manchester United est en train de reconstruire sa réputation à Rome, qui veut lui aussi signer un contrat permanent. Mais United veut 20 millions de livres sterling, que les Spurs sont les mieux placés pour payer.

L’idée que Mourinho signe l’un des défenseurs centraux de United semble farfelue, car il a clairement pensé si peu à eux pendant son règne à Old Trafford. Ceux qu’il a hérités, il a essayé de les remplacer; ceux qu’il a achetés, il ne faisait pas confiance.

LES DIABLES ROUGES TOUJOURS TOUJOURS SUR L’ÉTOILE STOKE

Le problème défensif central de United a été à moitié résolu avec l’acquisition de Harry Maguire. Mais le sentiment demeure que le capitaine pourrait faire avec un meilleur calibre de partenaire.

Les rapports en Italie suggèrent qu’ils sont près de la tête de la file d’attente pour signer Kalidou Koulibaly, qui est apparemment à gagner pour 85 millions de livres sterling. Sky Sports, cependant, suggère que United pourrait magasiner à l’autre bout du marché…

Les Red Devils ont déjà été liés à Nathan Collins et les chuchotements autour de l’adolescent de Stoke ne disparaîtront pas. Collins a fait son premier départ pour les Potters la semaine dernière et on dit que les scouts unis le surveillent de très près en vue d’un déménagement cet été.

ET LE RESTE

L’objectif de Chelsea, Dries Mertens, est sur le point de signer un nouvel accord à Naples… Le budget de transfert de Mikel Arteta pourrait être réduit en raison de la mauvaise performance financière d’Arsenal… L’attaquant Alexander Sorloth, actuellement prêté à Trabzonspor par Palace, est surveillé par Sheffield United, Aston Villa et Newcastle.

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.