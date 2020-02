Potins: Liverpool peut acheter Werner à bon marché, le commutateur Sancho n’est pas certain

Date de publication: Mardi 25 février 2020 7:18

LIVERPOOL PEUT OBTENIR DES NÉGOCIATIONS WERNER

Il semble que les étoiles s’alignent pour Liverpool et Timo Werner…

L’attaquant de RB Leipzig a de nouveau parlé des Reds et en particulier de Jurgen Klopp que Werner a qualifié de “meilleur entraîneur du monde”. Le flirt massif a également reconnu qu ‘«il y a beaucoup de choses qui suggèrent que mon style de jeu pourrait convenir».

Werner pourrait aussi être un rendez-vous bon marché. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de sa clause de libération depuis que Leipzig l’a convaincu de signer de nouvelles conditions l’été dernier. On pensait qu’il pourrait falloir £ 50 millions pour acheter Werner de ce contrat, mais Sport-1 en Allemagne suggère maintenant que Liverpool – ou n’importe qui d’autre – pourrait obtenir le joueur de 24 ans pour la moitié de ce prix.

Apparemment, Werner peut quitter Leipzig pour 25 millions de livres sterling en plus d’une garantie de bonus liés aux performances. Même si cela totalise 50 millions de livres, cela ressemble toujours à un vol.

SORTIE SANCHO PAS CERTAIN

Jadon Sancho devrait également se diriger vers la Premier League allemande cet été. Mais ce n’est peut-être pas le certificat mort que nous avons tous supposé que c’était …

Manchester United et Chelsea se disputent le poste à la tête de la file d’attente de l’ailier anglais, qui semblait avoir brûlé la plupart de ses ponts à Dortmund plus tôt dans la saison. Mais beaucoup peut être pardonné alors que Sancho est dans la forme qu’il a montrée récemment. L’adolescent a marqué 13 buts et en a inscrit 14 autres, le tout en 21 matches de Bundesliga.

Dortmund déteste donc naturellement perdre un tel talent, peu importe à quel point United et Chelsea pourraient être enthousiastes. Et la Ruhr Nachrichten en Allemagne prétend qu’il n’est pas certain qu’ils le feront.

Apparemment, le joueur et le club sont conscients de ce que chacun doit à l’autre et un chemin de sortie reste à tracer. United et Chelsea ont plus à affronter que les uns les autres.

AUBA S’ARRÊTE DE PARLER À ARSENAL

Un attaquant qui aurait réussi à passer de Dortmund à la Premier League pourrait être à nouveau en route.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang semble à nouveau incertain, Arsenal étant préoccupé par le refus de l’attaquant gabonais de s’engager dans le club au-delà de la fin de son contrat actuel qui ne lui reste plus qu’une saison et demie à courir.

Le Daily Star cite un journaliste italien qui estime qu’Aubameyang est à nouveau au point mort dans les négociations, ce qui pourrait conduire Arsenal à vendre le trentenaire cet été plutôt que de risquer de le perdre pour rien un an plus tard. L’Inter Milan serait le plus intéressé, notamment lorsque Lautaro Martinez est lié à Barcelone.

ET LE RESTE

L’AC Milan n’est pas intéressé par Nemanja Matic en raison des exigences salariales du milieu de terrain de Man Utd… Leicester envisage d’offrir un nouveau contrat à Christian Fuchs… Man Utd reste attaché au milieu de terrain de la Juventus Blaise Matuidi… Jose Mourinho est toujours intéressé par l’ailier de Chelsea Willian… Everton est chassant le défenseur lillois Gabriel.

