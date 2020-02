Potins: Liverpool vise un duo de 101 millions de livres sterling, la star de Man Utd pour Arsenal

Date de publication: jeudi 13 février 2020 7:10

LIVERPOOL LEAD WERNER RACE

Timo Werner semble être l’une des propriétés les plus chaudes de l’été et il semble que Liverpool soit en tête de file.

Le désir de Jurgen Klopp de signer avec l’attaquant du RB Leipzig n’est pas nouveau, mais Bild renforce ce matin l’intérêt des Reds. En effet, il est affirmé que Liverpool faisait partie d’une multitude de clubs pour enquêter le mois dernier, mais le joueur n’avait pas l’intention de déménager à la mi-saison alors que Leipzig est impliqué dans une course au titre, tandis que la clause de libération du joueur de 23 ans ne s’applique pas dans la fenêtre de janvier.

En été, cependant, Werner est disponible pour 45 à 50 millions de livres selon le statut de Leipzig à la fin de la saison.

ROUGE ET VRAI OEIL INTER STAR

Liverpool serait également intéressé par Marcelo Brozovic.

Le milieu de terrain croate a été l’un des moteurs du défi du titre de l’Inter Milan cette saison et, selon TMW, sa forme a attiré l’attention des Reds et du Real Madrid. Il en va de même de l’existence d’une clause de libération de 51 millions de livres sterling dans son contrat.

Brozovic aura encore deux ans sur son contrat d’ici la fin de l’été, ce qui pourrait expliquer l’émergence de Liverpool et du Real Madrid en tant que prétendants potentiels.

HOMME UTD ET LIVERPOOL PARMI LES SUITORS SAKA

Bukayo Saka est encore plus proche de la fin de son contrat. Le jeune Arsenal n’est plus qu’à 18 mois de devenir un agent libre, ce qui n’a pas échappé à l’attention d’une multitude de grands clubs.

Le Daily Mail affirme que la situation de Saka est surveillée par Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich, qui ne feront pas la cause de son agent pendant qu’il discutera de nouvelles conditions pour le latéral gauche polyvalent.

Saka gagne actuellement environ 3000 £ par semaine et un nouvel accord à long terme lui rapportera probablement 10 à 15 fois ce montant.

ET LE RESTE

Le Real Madrid a suivi l’attaquant d’Everton Moise Kean… Le Borussia Dortmund est activement à la recherche de remplaçants pour Jadon Sancho… Man Utd est le favori pour atterrir Sancho avec Chelsea se rapprochant de l’attaquant de l’Ajax Hakim Ziyech… Frank Lampard veut au moins quatre joueurs dans une virée de dépenses qui aurait coûté au moins 150 millions de livres sterling aux Bleus… Massimiliano Allegri aurait un accord avec un «excellent club anglais»… Arsenal devrait discuter de nouvelles conditions pour Matteo Guendouzi.