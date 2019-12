Potins: Man City vise 130 millions d'euros pour Man Utd et Liverpool

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 8:37

Ville après Havertz?

Le Manchester Evening News pense que Manchester City porte une torche pour Kai Havertz. Ou, au moins, ils se lèvent assez tôt pour remarquer que Bild le pense.

Ils le décrivent comme un ailier, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Havertz – qui a également été lié à Liverpool et à Manchester United et sera apparemment disponible pour 130 millions d'euros – peut jouer sur l'un des flancs, mais est plus communément vu à l'extrémité centrale du milieu de terrain de Bayer Leverkusen. Considérez-le plus comme un remplaçant de David Silva que comme un rival des avants larges de Pep Guardiola – si cela se produit même, car il est supposé depuis longtemps que Havertz rejoindra le Bayern Munich à la fin de la saison.

Tout le monde veut quitter Arsenal

Miguel Delaney rapporte dans The Independent que le premier emploi de Mikel Arteta à Arsenal sera de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de ne pas partir. Dans des nouvelles pas tout à fait surprenantes, il est révélé qu'Aubameyang est devenu désillusionné par la vie au club et, maintenant âgé de 30 ans, n'est pas convaincu par leur orientation future.

Alexandre Lacazette pense plus ou moins la même chose et, dans des nouvelles moins menaçantes, Granit Xhaka veut aussi sortir.

Zlatan à Goodison Park

Le Mail affirme qu'au fur et à mesure que Carlo Ancelotti sera nommé nouvel entraîneur-chef d'Everton, ce qui sera le plus tôt possible et peut-être même dès aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic serait disposé à rejoindre son ancien patron du Paris Saint-Germain dans le Merseyside. Le Suédois a maintenant 38 ans et est en rupture de contrat depuis qu'il a quitté LA Galaxy à la fin de la saison MLS, et toute une série de clubs refusent poliment l'opportunité de lui jeter leur argent.

Mino veut payer… encore

Le Soleil révèle que le coût de la signature d'Erling Braut Haaland, pour Manchester United au moins, comprendrait une énorme commission d'agent à Mino Raiola. 12 millions de livres sterling sont apparemment le prix et cela suffit à faire mépriser la FIFA pour avoir déréglementé le marché des agents.

Autre détail intéressant: on pensait que Salzbourg insisterait sur tout accord impliquant un prêt pour le reste de la saison. Cela a du sens, ils ont une Ligue Europa pour concourir pour l'instant, mais cela pourrait s'avérer rebutant pour des équipes comme United, qui ont grandement besoin de s'améliorer maintenant.

Et le reste…

Daniel Levy espère que Mauricio Pochettino reviendra à Tottenham à l'avenir… et veut également vendre les droits de nomination de White Hart Lane pour 25 millions de livres sterling… Chelsea est intéressé par l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius… Crystal Palace veut signer l'ancien Liverpool et Fabio Borini, non-attaquant de Sunderland.