Potins: Man Utd a déclaré le prix de Koulibaly, la star de la Juve à Man City

Date de publication: samedi 29 février 2020 à 9h35

KOULIBALY UP FOR GRABS FOR KNOCKDOWN PRICE

Kalidou Koulibaly semble être l’une des stars les plus demandées de l’été et il semble que Naples ait fixé son prix pour le défenseur central.

Manchester United, le PSG, le Real Madrid et la Juventus ont tous été liés à Koulibaly et lorsqu’ils se sont renseignés auparavant, il a été rapporté que Nappoil n’autoriserait la star sénégalaise à partir que si sa clause de libération de 127 millions de livres sterling était payée en totalité.

Mais Corriere dello Sport (via nos amis de Sport Witness) dit qu’Aureilo De Laurentiis acceptera désormais 85 millions de livres sterling – bien que le propriétaire de Napoli soit catégorique qu’il “ ne répondra même pas au téléphone pour rien de moins ”, ce qui semble juste si le prix de Harry Maguire est maintenant considéré comme la référence pour un défenseur central de première classe .

Il a été rapporté dans la semaine que le PSG était en tête de liste depuis que Koulibaly achetait un appartement de 3,38 M £ à Paris.

JUVE N’A PAS UNE PRIÈRE DE JESUS ​​DEAL

Alors que Koulibaly semble quitter l’Italie, Gabriel Jesus pourrait se diriger vers la Serie A.

C’est l’espoir de la Juventus, qui a apparemment prêté une attention particulière à l’attaquant de Manchester City. Calcio Mercato estime que le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a effectué plusieurs missions de dépistage pour vérifier Jésus, qui a commencé 13 des 27 matches de Premier League de la ville jusqu’à présent ce trimestre.

Mais cela ne semble pas avoir dérangé Jésus. Apparemment, l’attaquant a déclaré à City qu’il ne partirait que s’ils souhaitaient le vendre. Sinon, il ne va nulle part.

KEPA KEEN POUR QUITTER CHELSEA

Kepa Arrizabalaga n’est pas si content. Le gardien de Chelsea a vu son cul après avoir été abandonné au cours des quatre derniers matchs et The Sun estime qu’il veut quitter Stamford Bridge cet été.

Kepa estime que ni le club ni Frank Lampard ne l’ont soutenu dans son plongeon et le gardien le plus cher du monde cherchera à démissionner après deux saisons à Londres. Mais les craintes de 25 ans d’être exclues d’un déménagement étant donné que Chelsea chercherait à récupérer autant des 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés en 2018.

Le bouchon d’Espagne pourrait être l’un des huit grands noms à hacher cet été dans le but de lever 150 millions de livres sterling, ce qui financerait en partie une virée de 300 millions de livres sterling sur des goûts tels que Jan Oblak, Jadon Sancho, Ben Chilwell, Dayot Upamecano et Timo Werner .

ET LE RESTE

Manchester United a repéré l’ailier de la Fiorentina Federico Chiesa… L’agent du milieu de terrain du RB Leipzig, Emil Forsberg, dit qu’il n’est pas surprenant que Tottenham le veuille… Leicester est sur le point de signer Arnaud Lusamba pour un transfert gratuit depuis Nice… L’Atletico Madrid lorgne Willian sur un libre… West Ham vendra Nathan Holland pour 2 millions de livres sterling.

