Potins: Man Utd cible une star de l’Atletico pour un prêt, Arsenal vise le défenseur du PSG

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 7:08

UNITED IDENTIFIE LA STAR D’ATLETICO POUR LE DÉPLACEMENT DE PRÊT

Il semblerait que Manchester United cherche à signer deux milieux de terrain ce mois-ci. L’un est Bruno Fernandes; l’autre est susceptible d’être une option de prêt tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer cherche une solution temporaire pour que Scott McTominay soit blessé et que Paul Pogba ne soit pas désarmé.

Le Manchester Evening News compte Marcos Llorente pourrait être cette signature de prêt. Leur rapport suggère que United envisage des milieux de terrain qui luttent pour le temps de jeu dans les clubs européens avec de grandes équipes et Llorente répond certainement à cette spécification.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que trois matchs de Liga pour l’Atletico Madrid cette saison après son transfert de 35 millions de livres sterling dans la capitale espagnole du Real cet été. Avec Saul Niguez, Thomas Keye, Hector Herrera et Koke devant Llorente dans l’ordre hiérarchique, l’Atletico pourrait être disposé à le laisser partir jusqu’à la fin de la saison.

BANQUE WEST HAM SUR BARKLEY

Ross Barkley se retrouve dans une situation similaire à Llorente. Son départ dans le milieu de terrain de Chelsea le week-end dernier contre Burnley était son premier en Premier League depuis octobre, ce qui pourrait être une préoccupation pour l’international anglais à l’approche de l’Euro 202o.

C’est ce sur quoi David Moyes mise apparemment. The Mirror dit que le manager de West Ham espère que Barkley pourra être tenté à travers Londres dans un mouvement de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Moyes cherche ailleurs Tottenham a battu West Ham contre Gedson Fernandes.

ARSENAL EYE PSG DEFENDER

Mikel Arteta a rejeté les informations selon lesquelles il voulait amener John Stones à Arsenal, ce qui est une honte massive. Mais le patron des Gunners est certainement sur le marché pour renforcer sa défense ce mois-ci.

Le Sun rapporte qu’Arsenal cherche à proposer une décision pour l’arrière gauche du PSG Layvin Kurzawa avec Sead Kolasinac et Kieran Tierney à la fois crocked.

Kurzawa n’a plus de contrat cet été, alors qu’Arsenal espérait récupérer gratuitement le joueur de 27 ans. Mais les Gunners seraient prêts à donner au PSG 6 millions de livres pour laisser l’international français de 14 sélections partir une demi-saison plus tôt.

ET LE RESTE

Les espoirs de Tottenham de recruter l’attaquant cap-verdien Ze Luis de Porto s’estompent en raison de problèmes de permis de travail … Les représentants de l’Inter Milan sont à Londres qui cherchent à conclure des accords pour Christian Eriksen, Ashley Young et Olivier Giroud … Le PSG a dit à l’Atletico d’augmenter son offre pour Edinson Cavani à environ 25 millions de livres…

Arsenal et Tottenham font partie des cinq clubs de Premier League à regarder le défenseur central de Getafe Djene Dakonam … Les Spurs ont la concurrence de Séville dans leur poursuite de l’attaquant de l’AC Milan Krzysztof Piatek … Barcelone poursuit le milieu de terrain de Palmeiras Matheus Fernandes et Jun Nishikawa de Cerezo Osaka.