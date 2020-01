Potins: Man Utd faff sur Fernandes, un autre prétendant aux six grands pour Grealish

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 10:48

HOMME UTD CONDUISANT UNE NÉGOCIATION DURE SUR FERNANDES

Le Sporting Lisbon est déterminé à ne pas faciliter la vie de Manchester United dans la poursuite de Bruno Fernandes. Mais là encore, il semble que United ne veuille pas se faciliter les choses…

Les responsables de United et du Sport auraient détourné les termes d’un accord pour envoyer Fernandes à Old Trafford et bien qu’ils soient proches, il y a beaucoup de travail à faire. Et le Evening Standard suggère que le Sporting essaie d’utiliser les Spurs pour provoquer Ed Woodward à cracher les 60 millions de livres qu’il faudrait pour sceller le mouvement.

Mais ayant finalement venir à l’idée de Fernandes dans leur milieu de terrain, United marchandent maintenant. Les termes du sport sont clairs depuis l’été, alors qu’ils colportaient l’international portugais autour de l’Europe, mais The Sun estime que Woodward essaie de faire des économies en n’offrant que 51 millions de livres sterling, ce qui semble très Woodward.

En effet, un rapport au Portugal suggère que Woodward utilise la tendresse d’Ole Gunnar Solskjaer pour Fernandes comme une opportunité de déplacer du bois mort. Apparemment, United proposera éventuellement un forfait de 60 millions de livres sterling, mais il sera composé de deux joueurs. L’un d’eux serait Marcos Rojo, qui a rejoint United du Sporting en 2014.

VILLE CIBLE GREALISH

United a également été fortement lié à Jack Grealish mais peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont augmenté leur intérêt pour Fernandes est parce qu’ils savent qu’il y a de la concurrence pour le capitaine d’Aston Villa.

Le Metro affirme que Manchester City a reniflé autour de Grealish en vue de faire du milieu de terrain l’une des «jusqu’à cinq» nouvelles recrues cet été.

Pep Guardiola aura un autre regard sur Grealish plus tard dans la journée lorsque City se rendra à Villa Park. En octobre, le patron de City a décrit le jeune homme de 24 ans comme «incroyable» mais «trop cher».

VAN DE BEEK PROCHE DE LA VRAIE OFFRE

Pour United, une autre alternative possible à Fernandes semble aller ailleurs…

Donny van der Beek a été signalé plus tôt dans la semaine comme une cible pour les Red Devils, qui pensait que l’Ajax pourrait être contraint de vendre en raison de son échec en Ligue des champions.

Mais The Mirror rapporte que Van de Beek ignorera les ouvertures de United et attendra plutôt l’été quand il sera à 80% certain de rejoindre le Real Madrid.

ET LE RESTE

Man City n’a pas encore entamé de négociations contractuelles avec John Stones… Tottenham devrait battre West Ham au milieu de terrain de Benfica Gedson Fernandes pour un prêt de 18 mois… Asmir Begovic passe un examen médical avec l’AC Milan… Les loups sont une destination possible pour Thomas Lemar… Man Utd surveillera à nouveau Boubakary Soumare à Lille… Nemanja Matic pourrait gagner 5 millions de livres sterling par an en déménageant au Chicago Fire… Sheffield United regarde le défenseur d’Ipswich Luke Woolfenden… Lyon, Aston Villa, Norwich, Tottenham et Newcastle United sont tous liés à l’attaquant du Havre Tino Kadewere.