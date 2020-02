Potins: Man Utd peut sacrifier De Gea; Le Real et le Bayern regardent les attaquants de Liverpool

Date de publication: jeudi 27 février 2020 19h15

UNITED MAY OFFLOAD DE GEA

Il y a eu beaucoup de chuchotements autour de cette semaine de Manchester United devant vendre certains de leurs actifs pour collecter des fonds pour financer la prochaine phase de la reconstruction de leur équipe. Il était présumé que la vente de Paul Pogba peut être suffisant pour gonfler les coffres du club, mais avec sa valeur qui se déprécie chaque semaine, il ne peut pas être dérangé, Ed Woodward pourrait amener certains des autres joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer sur le marché.

L’un d’eux pourrait être David De Gea. Le gardien de but espagnol en est à sa neuvième saison à Old Trafford et ce pourrait être la dernière, selon Goal.

De Gea a signé un nouveau contrat il n’y a pas longtemps mais, apparemment, les inquiétudes qu’il avait à l’idée de confier son avenir aux Red Devils ne sont pas parties. Du point de vue de United, ils estiment qu’il n’est plus aussi indispensable qu’autrefois, avec Sergio Romero et Dean Henderson considéré comme capable de combler le vide.

Où pourrait aller De Gea? United ne vendrait qu’à l’étranger et sans retour évident en Espagne, il semble que le PSG et la Juventus soient ses options les plus viables. Mais Wojciech Szczesny a récemment signé un nouvel accord à long terme avec la Juve et Keylor Navas a été habitué à l’ombre de De Gea le suivant partout pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Si De Gea part, United pourrait finir par donner un nouveau contrat à Pogba. Dans ce cas, ils pourraient tout aussi bien remplacer l’insigne du club par l’emoji du milieu de terrain et renommer Old Trafford le Raiola Bowl.

REAL EYE SALAH DEAL

Le Real Madrid pourrait ne pas être dérangé par Pogba ou De Gea cet été car leur attention est concentrée sur Mo Salah.

C’est l’histoire selon El Desmarque. Apparemment, le Real estime qu’ils pourraient être en mesure de mettre la main sur la star de Liverpool pour 126 millions de livres s’ils retiraient Gareth Bale de leurs livres.

Bale n’a montré aucun appétit pour aider la campagne de financement du Real, tandis que Liverpool serait encore plus réticent à satisfaire les caprices de Florentino Perez à ce prix.

Perez préférerait Kylian Mbappe mais on pense que la star du PSG coûterait le double de ce que Salah pourrait. Bien que la raison pour laquelle les Reds envisageraient de faire des affaires à ce prix nous dépasse, même si Salah pourrait en avoir envie.

BAYERN ENTREE EN CONTACT AVEC FIRMINO

Liverpool repousse également l’intérêt pour un autre de ses trois premiers.

L’Echo de Liverpool affirme que le Bayern Munich a été en contact avec les représentants de Roberto Firmino pour voir si le Brésilien souhaite un retour en Allemagne.

Il semble que les liens avec Timo Werner aient incité le Bayern à poser la question, mais Liverpool n’a apparemment aucune volonté de vendre un tiers de sa ligne avant pour faire de la place à l’attaquant RB Leipzig.

ET LE RESTE

Jose Mourinho est prêt à combattre Man Utd pour le milieu de terrain de RB Leipzig Emil Forsberg… L’Inter Milan renifle autour du défenseur des Spurs Jan Vertonghen… L’Inter veut aussi de Marcos Alonso ou Emerson Palmieri de Chelsea… Arsenal tente de ramener Pierre-Emerick Aubameyang au table de négociation sur un nouveau contrat… Arsenal, Newcastle et Southampton suivent le milieu de terrain de Hoffenheim Florian Grillitsch… Le Real Madrid offrira 58,8 millions de livres sterling au milieu de terrain de Naples Fabian Ruiz… Norwich est en pourparlers avec le milieu de terrain de Dudelange Danel Sinani… Aston Villa et Celtic poursuivent le défenseur de Gillingham Jack Tucker.