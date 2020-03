Pou: “Dans cette phase de décrépitude, le Barça doit être confié à des gens qui prennent des décisions courageuses”

Joan Maria Pou a souligné dans RAC1 que le FC Barcelone a besoin de leaders dans son organigramme pour faire face au remodelage nécessaire de ses effectifs: «La première chose qui devrait être là, c’est le leadership dans la gestion du sport, mais cela ne peut pas arriver avant qu’il n’y ait un leader devant le club conseillé par des cadres et techniciens avec personnalité et critères. Sinon, vous ne pouvez pas créer un bon modèle. Laporta a pris une décision de leader en pariant sur Guardiola. Il a donné l’équipe à un énorme leader et aurait pu accueillir un hôte formidable. Mais il a fini par être le meilleur entraîneur de l’histoire du Club. Et ce leader, la première chose qu’il a faite a été de prendre trois décisions de leader incontestées: Ronaldino out, Deco out et Eto’o out. Finalement, une décision a été prise, celle d’Eto’o. Ce que je veux dire, c’est que maintenant que nous sommes dans une phase de décrépitude galopante, de décadence évidente, le Club doit être confié à des gens qui prennent des décisions courageuses. »