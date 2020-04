Pour 18 millions de livres sterling, Everton doit signer un joueur «incroyable», Ancelotti, appelé mieux que Kroos »- HITC

Everton recherche des signatures de grands noms pour booster ses perspectives de Premier League – qui mieux que le champion de Barcelone en Liga Ivan Rakitic?

Ce n’est pas souvent l’un des footballeurs les plus décorés de son époque qui est disponible pour la moitié du prix payé par Leicester City pour Ayoze Perez.

Mais selon le Standard, Ivan Rakitic sortira de la porte de sortie du Camp Nou cet été avec Barcelone mettant un prix de 18 millions de livres sterling sur la tête d’un international croate qui a gagné à peu près tout ce qu’il y a à gagner dans le jeu. .

Au total, 15 trophées ont été remportés, de la Coupe de Suisse à la Copa del Reys, en passant par la Ligue des champions 2014 et quatre titres espagnols de haut niveau. Il n’est donc pas étonnant qu’un autre homme qui aspire au goût sucré de l’argent, un Carlo Ancelotti, soit un fervent admirateur.

En fait, lors de la prévisualisation d’un affrontement Classico entre le Barça et ses anciens employeurs le Real Madrid, Ancelotti a également eu du mal à souligner que même Toni Kroos, l’un de ses généraux sur le terrain lors d’un passage réussi au Santiago Bernabau, ne pouvait pas tenir une bougie à une dynamo à floraison tardive.

“La forme de Rakitic est incroyable, à la fois mentalement et physiquement”, a déclaré Ancelotti à Sport. «Sa contribution à Barcelone est essentielle. Kroos est vital mais n’a pas atteint le niveau de Rakitic. “

Vous imaginez donc que la disponibilité de Rakitic ne restera pas longtemps inaperçue à Goodison Park. D’autant qu’il semble qu’Ancelotti prévoit de faire sensation cet été en faisant venir certains des plus grands noms du jeu à Goodison Park.

90Min rapporte qu’Aaron Ramsey, le meneur de jeu de la Juventus à 400 000 £ et Gareth Bale, le Real Madrid, ne sont que deux des noms envisagés par un ancien patron de Milan, du PSG et du Bayern Munich. Mais s’il veut un talent prouvé et de classe mondiale avec un budget, qui mieux que Rakitic?

Il est de notoriété publique qu’il manque à Everton une pièce de puzzle plutôt cruciale au centre du parc, qui a besoin d’un joueur avec le métier d’André Gomes et l’énergie illimitée d’Idrissa Gana Gueye.

Pour 10 millions de livres sterling de moins que ce qu’ils ont payé pour Yannick Bolasie, la réponse est à la portée d’Everton.

