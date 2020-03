Premier League



Pour applaudir: la position de Willian à Chelsea sur son contrat





Miguel Machado





20 mars 2020 à 13 h 39

Le footballeur met fin à son contrat en juin, mais a mentionné qu’il jouerait sans lui en Premier League.

La pandémie de coronavirus affecte de plus en plus le monde et le football, ainsi que les contrats de travail que les joueurs maintiennent avec leurs équipes. En Angleterre et dans le monde, plusieurs footballeurs ont terminé ce sujet en juin, mais la Premier League et les tournois pourraient se terminer un peu plus tard.

Les ligues mondiales ont été suspendues en raison de la grave situation sanitaire actuelle du monde. Pour cette raison, les tournois se termineraient après juin, un problème qui commence à inquiéter les clubs et les joueurs qui ont des contrats jusqu’en juin.

Cependant, Willian a laissé une excellente position selon ‘Mundo Deportivo’ en Espagne, alors qu’il met fin à son contrat en milieu d’année et a mentionné que si nécessaire, il jouerait sans contrat pour terminer la Premier League.

“Si le championnat devait se jouer à ces dates, au cours de ces mois, ce ne serait pas un problème pour moi de terminer le championnat, étant fidèle au club comme il l’a été avec moi, quel que soit le rôle signé”, a expliqué le Brésilien.