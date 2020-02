Pour la Copa Sudamericana 2020: Coquimbo vs. Aragua LIVE via DirecTV Sports pour la première phase à Francisco Sánchez

Apprenez à voir le Coquimbo contre Aragua EN DIRECT via Directv Sports depuis le stade Francisco Sánchez EN DIRECT le duel de la phase 1 du Coupe d’Amérique du Sud 2020 ce mardi à partir de 17h15 (Heure péruvienne). Coquimbo n’a pas pris un bon départ en championnat chilien, où il a perdu lors de ses débuts et va désormais chercher à retrouver le sourire dans le duel continental.

Un grand match qui débutera le championnat sud-américain à côté de la Copa Libertadores. Le Chili sera le théâtre de Coquimbo contre Aragua, avec deux équipes qui arrivent dans des cadeaux différents: l’équipe vénézuélienne a réussi à conserver les trois premiers points du championnat de son pays.

Coquimbo Unido vs. Aragua: calendrier des matchs

Mexique 16h15 Pérou 17h15 Équateur 17h15 Colombie 17h15 Bolivie 18h15 Venezuela 18h15 Argentine 19h15 Chili 19h15 Paraguay 19h15 Uruguay 19h15 Brésil 19h15 Espagne 23h15

Le duel entre Coquimbo Unido et Aragua Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et le résultat du match qui définit le classement au prochain tour de la Coupe d’Amérique du Sud.

Avec l’Argentin Germán Corengia à la banque, Coquimbo Il présente une équipe régulière, sans grands noms, à l’exception de l’avant où l’ancien entraîneur chilien Mauricio Pinilla attire l’attention.

Pinilla, un buteur vétéran avec un passage à travers le Calcio italien et la Ligue d’Espagne, cherchera à écrire l’histoire avec une modeste équipe chilienne qui a commencé le championnat avec une perte et un match suspendu.

Aragua arrive aux débuts de cupbeat avec les esprits à travers les nuages ​​grâce à une première réussie au tournoi local. Un retour contre le Metropolitanos FC lui a donné un 3-1 qui laisse les meilleurs sentiments pour le duel au Chili.

Le début de la Coupe d’Amérique du Sud arrive au pire moment pour Coquimbo. Vendredi, des barres blanches ont généré des incidents au stade local, situé dans le nord du Chili, forçant la suspension d’un match contre Audax Italiano pour la deuxième date du tournoi local.

“Nous prenons les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré vendredi à Radio Agriculture Jorge Contador, président du club, l’invasion des supporters et la violence déchaînée.

«Si cela avait été contre Aragua, il y aurait une amende millionnaire à payer et une peine de 10 ans sans jouer de coupe internationale », a-t-il ajouté. Immédiatement, samedi, le club a cessé de vendre des billets, mais dimanche, il a été réactivé après avoir obtenu l’approbation de Conmebol.

Coquimbo Unido vs. Aragua: alignements possibles

Royaume de Coquimbo: Matías Cano – John Salas, Federico Pereyra, Víctor González, Nicolás Berardo – Joaquín Abdala, Maximiliano Lugo, Fernando Manríquez – Joe Abrigo, Mauricio Pinilla, Rubén Farfán.

Aragua: Yhonathan Yustiz – César Urpin, Octavio Zapata, Moisés Acuña, Roger Manrique- Josier Arias, Pedro Álvarez, José Torres, Edanyilber Navas, Héctor Pérez – Daniel Febles.

Phase 1 de la Coupe d’Amérique du Sud: Calendrier des matchs de la semaine

Coquimbo Unido vs. Aragua: emplacement du stade

