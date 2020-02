Pour le pass de la phase de groupes! Cerro Porteño vs. Barcelona SC LIVE joue pour la phase 3 de la Copa Libertadores 2020 à Asunción

Cerro Porteño vs. Barcelona SC ils jouent au stade Général Pablo Rojas de Asunción pour la phase 3 de Coupe des Libertadores 2020. Celles dirigées par ‘El Chiqui’ Arce, rêvent de victoire par plus d’un but pour atteindre le classement tant attendu en phase de groupes. Découvrez les chaînes et le calendrier pour regarder la réunion sur Depor.com

Au match aller, les Équatoriens ont gagné 1-0 et avec un match nul, il suffit de passer au tour suivant.

En revanche, les azulgranas guarani, dont le rêve est de remporter le trophée – qu’ils trouvent insaisissable malgré leurs 41 participations – doivent en marquer deux sans que l’adversaire n’en marque pour ne pas être exclu du tournoi.

Le défi est difficile de connaître l’ambition de l’équipe de Barcelone avec 26 participations au Libérateurs, finaliste en 1990 et 1998.

Le vainqueur aura le droit de disputer le Groupe A de la Coupe, ainsi que Flamengo du Brésil, Indépendant de la vallée de l’Équateur et Junior de Barranquilla.

L’équipe arrive avec l’incitation d’un match nul 1 à 1 avec son rival local traditionnel, Olimpia, en visite dimanche dernier.

Le formateur de «Cyclone de Barrio Obrero», Francisco «Chiqui» ArceIl a regretté de ne pas avoir obtenu un meilleur résultat lors du match aller, qu’il a qualifié de “va-et-vient”, mais a déclaré que “la clé est complètement ouverte pour pouvoir l’inverser en notre faveur dans notre maison”.

“Je pense que nous avons suffisamment de poids pour nous qualifier”, a-t-il déclaré avec optimisme.

Dans le camp du “Torero”, L’entraîneur argentin Fabián Bustos ne pourra pas compter sur Darío Aymar pour l’accumulation de cartons jaunes, suspendu par un match.

Le technicien mélange les options pour Anthony Bedoya et Gustavo Vallecilla, bien que le Brésilien Gabriel Marques apparaisse également comme une alternative.

