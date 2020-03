Pour le président de Turin, la série A “est déjà terminée”

Urbano Caire, président de Turin, a assuré lundi que pour lui la série A, suspendue depuis le 9 mars en raison de la pandémie de coronavirus, “est terminée” Car, a-t-il dit, les conditions ne sont pas réunies pour reprendre la compétition avant fin juin.

30/03/2020 à 18:48

CEST

sport.es

“Je le répète, pour moi la série A est déjà terminée. À Wuhan, ils ont commencé à prendre des mesures de protection le 25 janvier et les retireront le 8 avril, c’est-à-dire après deux mois et demi. Ici, avec deux mois d’interruption, nous recommencerions fin mai si tout se passe bien “, a-t-il déclaré. Le Caire dans une interview avec la radio nationale italienne “Radio Rai”.

“Cela signifierait que les équipes commenceraient à s’entraîner en mai pour jouer fin juin et se terminer en août. Il faudrait alors accorder un mois de vacances et la saison suivante commencerait en novembre. Ce n’est pas possible “, at-il poursuivi.

Le président de Turin avait déjà souligné la semaine dernière l’importance de ne pas “ruiner la saison prochaine aussi” et a estimé que le Scudetto de cette année ne devrait être livré à aucune équipe.

“Le titre ne doit être donné à personne. La ligue n’a pas pris fin et il y a trois équipes très proches. Pas même Andrea Agnelli a dit que le Scudetto devait être livré “, at-il dit. Le Caire.

La Serie A a été suspendue avec la Juventus Turin en tête avec un point d’avance sur la Lazio, deuxième et neuf sur l’Inter Milan, troisième, qui a un match de moins par rapport à Turin.

Le ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, a assuré ce dimanche qu’il interdirait aux clubs de s’entraîner à nouveau dans leurs centres sportifs tout au long du mois d’avril et qu’il ne serait pas possible de reprendre les compétitions le 3 mai, comme le souhaiterait la Ligue de Serie A si l’urgence du coronavirus tombait.