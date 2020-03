“Pour l’instant, je ne pense pas au football”

Gennaro Gattuso, entraîneur de Naples, est clair que le football a pris un siège arrière après l’émergence du coronavirus. Dans une interview accordée au journal portugais ‘Record’, l’entraîneur italien a expliqué que “Pour l’instant, je ne pense pas du tout au football, ce n’est pas une priorité.”

17/03/2020

Gattuso a reconnu que “nous vivons quelque chose d’étrange, qui change notre vie et notre routine. Mentalement, c’est très difficile. Il est impossible de sortir le soir ou d’aller au restaurant. Les écoles et autres services sont fermés. Le gouvernement a tout fermé et les gens ne peuvent pas quitter leur domicile. “

virus silencieux

Et pour avertir les Portugais, l’entraîneur de Naples a cité une phrase célèbre du légendaire comédien italien Totò. “Nous sommes tous de la même chair, du même sang. Il y avait un comédien italien, Totò, qui a dit quelque chose comme “Nous pouvons être nobles ou sans abri, mais à la fin, nous nous retrouvons tous sous la même terre.” Un peu ce qui se passe ici. Ceci est un virus silencieux. Beaucoup sont infectés et ne le savent pas. “

Gattuso ne pense pas pour le moment que son équipe se soit de nouveau accrochée au train européen après ayant enchaîné cinq victoires lors des six derniers matchs de Serie A, ni dans le match retour de la Ligue des champions qui devait affronter le FC Barcelone cette semaine au Camp Nou. Son équipe ne s’entraînera plus avant le 23 mars prochain.