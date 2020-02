“Pour l’instant le PSG ne s’est pas activé pour le rachat d’Inter”

Le marché des transferts d’hiver a pris fin et laInter, a vendu Matteo Politano à Naples, n’a pas réussi à terminer le département avancé avec une grève de dernière minute dans l’attaque. Les Nerazzurri ont tenté de rattraper Giroud, Slimani, Pandev et Pinamonti sans succès: il est possible que Conte dans cette deuxième partie de saison s’appuie également sur Eriksen dans le rôle de meneur de jeu en cas de besoin.

La situation d’Icardi au PSG

Mais la nouveauté (ou peut-être l’absence de nouvelles) concerne un avant-centre qui ne porte plus le maillot Inter. La rédaction de Ok Calciomercato a contacté à droit exclusif L’entourage de Mauro Icardi, qui gagne la rançon du PSG marquer des buts: «Mauro se débrouille très bien à Paris. La rançon? Pour l’instant le club français ne s’est pas activé, on verra ».

Cependant, il est probable qu’au cours des prochaines semaines, nous allons commencer à parler de la confirmation de l’Argentin au PSG: il est presque impossible de revoir Icardi sur le terrain avec l’Inter à l’avenir.