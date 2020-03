“Pour moi, la saison peut se terminer ici. Coupes? Impensable chez les amateurs”

PALMA CAMPANIE (NA). Fleur d’Ammato, jeune milieu de terrain et capitaine du Palmese 1914, jusqu’à l’arrêt de l’activité concurrentielle en raison de laUrgence coronavirus il vivait une saison avec la chemise rouge et noire. Notre rédaction a atteint la promotion 1997 pour analyser le moment délicat que connaît le pays et les perspectives d’une éventuelle reprise.

EPOCAL DRAMA

«Pour ce qui se passe, honnêtement pour moi, le championnat peut également se terminer ici. – Le joueur Rossoneri a commencé – Cela n’aurait pas de sens de recommencer, nous devons d’abord penser à nos vies, je crois que tout cela servira de leçon et franchement, au début, cela a trop tergiversé, de tels drames restent gravés toute une vie. Aujourd’hui je vis mes journées de façon calme, tout est fait, j’essaye de rester en forme mais ce n’est pas facile à la maison “.

CLOSEZ LA SAISON ICI

Le monde du football essaie de faire des plans pour recommencer, mais aujourd’hui c’est toujours et seulement le virus qui décide: «Je suis tellement désolé pour la situation du football, nous cherchons une date pour la reprise mais aujourd’hui cela n’a absolument aucun sens d’y penser , beaucoup de gens meurent chaque jour et je le vois aussi comme un manque de respect. – explique Ammaturo – J’adore le football, mais je pense à autre chose aujourd’hui. Nous sommes tous inquiets, honnêtement je crois qu’en Italie nous n’avons pas encore les bonnes conditions pour recommencer. Lorsqu’il reviendra sur le terrain, il ne sera plus comme avant, c’est pourquoi je pense que ceux qui doivent décider tiendront compte du fait que cette année peut également se terminer ici. “

Palmese, vs Sant’Agnello

ENGAGEMENTS RESPECTÉS, MAIS PEU DE PROTECTION

Il y a plusieurs hypothèses sur la façon de terminer la saison 2019/20: “Les solutions sont là, la Ligue fait ses évaluations mais il est clair que dans des moments comme celui-ci, il y a aussi beaucoup de gens intelligents qui veulent profiter de la situation. Beaucoup de mes compagnons ont des familles, des épouses et des enfants à charge, heureusement à Palma jusqu’à présent, tous les engagements ont été respectés et aussi sur l’avenir, nous serons d’accord sans problème. – admet le capitaine Rossoneri – Classement? Il faut l’arrêter, je pense qu’il est juste de conclure ainsi, sur le plan sportif, je crois que Santa Maria est à juste titre la première, même si nous ne sommes pas loin derrière. Pour retourner sur le terrain, il faudrait un mois pour se préparer, remettre la condition physique et rentrer dans l’ordre est vraiment difficile. Maintenant, la priorité est de résoudre la situation d’un point de vue sanitaire, puis la Ligue fait ce qu’elle veut, il y a des problèmes en Serie A donc encore moins chez les amateurs où il y a souvent très peu de protections ».

PAS DE COUPES DANS LES AMATEURS

En Serie A, nous parlons sans cesse de la baisse des salaires, dans les catégories mineures, cependant, les doutes restent forts à cet égard: «Au sommet, chez les professionnels, le discours va bien mais en coupant le salaire d’un footballeur chez les amateurs je trouve absurde, même chez en raison des petits nombres qui courent. Dans les catégories mineures, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de protection, j’ai des amis avec de jeunes enfants et des familles à qui ils doivent fournir. En Serie A, il est possible de couper, mais à partir de C si on enlève le peu qu’il y a, la situation devient ingérable. – souligne le capitaine Rossoneri – Palmese? Jusqu’à présent, l’entreprise ne nous a rien fait rater, nous devons à présent comprendre comment l’urgence va évoluer, même le président est chez lui et respecte les directives du gouvernement. En tant que capitaine, je peux dire que nous, les footballeurs, devons être bons pour comprendre le moment, mais avant tout, les clubs doivent soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, je suis un jeune homme et heureusement, j’ai l’aide de ma famille “.

Ph Palmese 1914, l’équipe

UNIS VOUS GAGNEZ LE MATCH

Dernier commentaire avec un message d’espoir et un avertissement au système amateur: “Ce moment sombre passera, mais il est inutile de cacher le fait que je crains pour l’avenir des amateurs en Italie, ce n’est pas seulement un problème en Campanie car dans chaque région il y a des présidents et des sponsors qui va maintenant lutter à cause de la crise économique. Des entreprises qui ne paient pas? Beaucoup profitent de telles situations, mais je pense qu’au début de la saison, chaque sage prend en compte les difficultés plus ou moins grandes auxquelles il est confronté. Aujourd’hui, c’était le virus, mais cela aurait pu être un autre événement. – conclut Ammaturo – J’espère que ce que nous vivons pourra devenir un motif de réflexion sur l’avenir, unis nous pourrons profiter du moment pour apporter un changement important à l’ensemble du système “.