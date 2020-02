pour quelle équipe les pilotes acclament-ils?

Le football et la Formule 1 sont deux des sports les plus populaires en Italie et dans le monde. Mais quelle est la relation entre les principaux pilotes du circuit et le football? Voyons.

Vettel applaudit Eintracht, Kvyat … Rome!

Commençons notre récapitulation avec les deux

Pilotes Ferrari: Charles Le Clerc a toujours été fan de Monaco, l’équipe de la

sa ville. Il en va de même pour Sebastian Vettel, fan de l’Eintracht

Francfort, cependant, n’a jamais caché de sympathie pour la Juventus.

Pour soutenir la Vieille Dame il y a aussi les

nos Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo: ce dernier, australien de

d’origine locale claire, il est un grand fan et a été photographié plusieurs fois

avec la chemise de son idole, Alex Del Piero. Son ancien coéquipier,

Nico Hulkenberg, à l’occasion du GP de Monza, a plutôt fait savoir qu’il était

un partisan d’Inter.

Le multi-champion Lewis Hamilton est un fan d’Arsenal. Le Britannique a assisté à plusieurs matchs des Gunners à l’Emirates Stadium et passe toujours des mots de miel dans l’équipe de Londres. Alors que l’ancien champion du monde Nico Rosberg a fait savoir qu’il était super fanatique du Bayern Munich, le cœur divisé en deux pour Max Verstappen: le Néerlandais est déchiré entre la foi historique pour le PSV et l’admiration spasmodique de Lionel Messi.

Deux fans de «luxe» également pour Roma: il s’agit

Daniil Kvyat, qui a grandi avec le mythe de Francesco Totti et Giancarlo Fisichella.

Un grand ex Ferrari, Fernando, ferme le cercle

Alonso: l’Iberian est un super fan du Real Madrid et s’est rencontré plusieurs fois

le président blancos Florentino Perez.

