Pour Xabier Azkargorta, le Réel est un virus sans couronne

Dans une conversation avec Radio Marca Donostia, le coach basque analyse la Real Sociedad de Bolivie, le pays dans lequel il vit depuis plusieurs années. Bien qu’il ne perde pas de vue les nouvelles du football espagnol.

Et c’est que le Royal reste une faiblesse pour le professeur Azkargorta. L’ancien entraîneur de l’équipe bolivienne n’a cessé de suivre l’équipe Txuri-Urdin à aucun moment. Et il félicite l’équipe et Imanol Alguacil.

“Je pense que le Real est encore un virus sans couronne. Non seulement j’ai suivi le Real, mais j’ai vu les matchs à Miranda, Anoeta, j’ai vu tous leurs matchs, les variations qu’ils ont eues, le grand travail d’Imanol et qu’il y a une grande finale en attente entre le Real et le Athlétique ”Commenta Azkargorta.

Un technicien qui valorise le travail d’Imanol Alguacil et comment il a suivi ses principes avec Real. «L’entraîneur qui domine cela et ne se laisse pas influencer dépend de ses connaissances. Imanol a le mérite d’être réaliste dans ses moindres détails et de savoir ce qu’il fait, car il est informé et connaît la réalité. “